Fallout 76 : Les joueurs font leur réserve de papier toilette

Alerte à la pénurie de papier toilette ! Les joueurs de Fallout 76 ont trouvé une jolie façon de dénoncer les agissements de certains habitants en ces temps de crise.

meanwhile, in fallout 76 pic.twitter.com/j1ZLHyYn40 — Patricia Hernandez (@xpatriciah) March 18, 2020

. Malheureusement, les gens ont tendance à céder à la panique et à dévaliser les hypermarchés. Nombreuses ont été les images circulant sur les réseaux sociaux, montrant alors des personnes faisant des réserves gargantuesques de papier toilette.Comme dans beaucoup de jeuxet vous pouvez décider de les utiliser afin de réparer ou fabriquer d'autres objets. Cependant, des déchets sont aujourd'hui bien plus précieux que les autres, mais avant 2020, personne n'aurait douté que le papier toilette devienne une denrée rare.. Vous l'aurez compris, il ne faut pas prendre au premier degré cette situation, les joueurs dénoncent ainsi de cette manière le comportement que peuvent avoir certaines personnes.Même s'il s'agit d'une blague, celle-ci a un réel impact économique dans le jeu, car de plus en plus de gens commencent à comparer les prix ou à prendre tous les rouleaux qu'ils peuvent trouver. Certains affichent même fièrement leurs réserves, comme s'il s'agissait d'un trésor.Rassurez-vous,ne pourra jamais manquer de papier toilette, et il en générera toujours plus. Pour rappel, la mise à jour Wastelanders arrivera gratuitement sur PC, Xbox One et PlayStation le 7 avril. Fallout 76 arrivera à la même date sur Steam.