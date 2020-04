Fallout 76 : Les animaux de compagnie bientôt disponibles

Après la dernière mise à jour majeure de Fallout 76 qui a permis aux joueurs de découvrir Wastelanders, Bethesda prévoit encore quelques nouveautés avec notamment l'arrivée des animaux de compagnie.

Des animaux comestibles ? Je plaisante. Maintenant que nous avons notre système de compagnon dans le jeu, nous cherchons à ajouter des animaux de compagnie également.

La dernière mise à jour Wastelanders est disponible depuis le 14 avril dernier, et elle a permis aux joueurs de se rabibocher un peu avecqui a malheureusement essuyé pas mal de critiques lors de sa sortie en novembre 2018.apporte de nouvelles quêtes, deux factions, des PNJ, de nouvelles zones à découvrir, des objets inédits, mais les joueurs pourront prochainement découvrir quelque chose de nouveau :. En effet, après le déploiement de cette dernière, les développeurs n'ont pas dit leur dernier mot et ont encore pas mal d'idées en tête, notamment un concept d'animaux de compagnie.C'est ce qu'a confirmé, chef de projet chez, dans un "Ask Me Anything", répondant alors à la question sur l'arrivée des animaux de compagnie.Les joueurs vont donc avoir le plaisir d'accueillir prochainement des animaux non comestibles,. Si le développement de cet ajout est déjà en cours, nous pouvons imaginer que ces derniers seront introduits dans peu de temps. Pour information, les animaux de compagnie font partie des éléments emblématiques de la licence depuis son premier épisode.