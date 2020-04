Fallout 76 : MàJ Wastelanders, 1.3.0.23, tous les détails

Après des mois d'attente, la mise à jour Wastelanders est enfin disponible pour les joueurs de Fallout 76. Retrouvez tous les détails ainsi que la patch note ci-dessous.

Mise à jour 1.3.0.23, Wastelanders BIENVENUE EN 2103 ! La porte de l'abri 76 s'est rouverte à l'occasion du Reclamation Day, il y a un an. Les Appalaches ont beaucoup changé depuis que vous et les autres habitants de l'abri avez commencé la reconstruction. La poursuite de vos aventures va vous conduire à rencontrer de nouvelles têtes et à découvrir de nouvelles choses.



Voici un aperçu des principales nouveautés de Wastelanders :



PNJ ET DIALOGUES Une ribambelle de nouveaux individus a rejoint les Appalaches, recherchant la fortune ou simplement un endroit sûr où vivre. Vous rencontrerez ces PNJ absolument partout et pourrez discuter et interagir avec un certain nombre d'entre eux. La mécanique de dialogue est identique à celle de Fallout 3 : de nombreux choix, des statistiques S.P.E.C.I.A.L et des options disponibles suivant le contexte.

Une seule réponse du joueur peut offrir plusieurs choix, et si ces choix sont trop nombreux à l'écran, vous pouvez les faire défiler pour les lire.

Des possibilités de conversations complètes ont été ajoutées à de nombreux personnages originaux de Fallout 76. Vous pouvez désormais dialoguer avec Rose, MODUS et le maire de Grafton (entre autres). NOUVELLE QUÊTE PRINCIPALE L'arrivée de nouveaux habitants dans les Appalaches multiplie les possibilités d'aventures. Wastelanders apporte une toute nouvelle histoire à Fallout 76, que vous découvrirez à mesure que vous accomplirez les quêtes principales. Hors de l'abri 76, plongez dans l'histoire de Wastelanders et rencontrez Lacey et Isela, qui vous guideront dans la quête du Rétif.

Au niveau 20, la quête principale complète s'ouvre à Sutton. Vous y ferez connaissance avec les deux plus grandes factions des Appalaches, les pillards et les colons. Au cours de la quête principale, vous devrez choisir avec quel camp collaborer, mais vous pouvez effectuer des quêtes pour les deux factions pendant un certain temps, jusqu'à un point décisif.

La quête principale originale de Fallout 76 reste disponible, mais attendez-vous à l'enrichir de nouvelles expériences, avec de nouveaux PNJ, mais aussi des dialogues complets avec les PNJ existants.

Remarque : Afin d'accompagner les nouvelles quêtes et contenus, de nouvelles zones sans C.A.M.P. ont été ajoutées dans certains secteurs. Si votre C.A.M.P. se trouvait dans l'une de ces zones et ne peut donc plus y être placé, vous en serez informé à votre arrivée et pourrez le déplacer gratuitement.

Afin d'accompagner les nouvelles quêtes et contenus, de nouvelles zones sans C.A.M.P. ont été ajoutées dans certains secteurs. LES PILLARDS



Les pillards sont des survivants qui ont fui les Appalaches et y sont revenus pour réclamer une terre qu'ils considèrent être la leur. Ils ont construit une base d'opérations, appelée le Cratère, dans la station spatiale écrasée. Dans un premier temps, si vous rencontrez les pillards dans la nature, ils vous seront hostiles et vous attaqueront. Même au Cratère, attendez-vous à un accueil des plus froids : leurs marchands refuseront tout commerce avec vous et ils feront tout pour être désagréables.

Vous finirez par en apprendre plus sur eux et peut-être par enterrer la hache de guerre (et même si vous le souhaitez, devenir amis). LES COLONS Les colons forment un groupe de survivants réunis autour d'ouvriers du bâtiment de Washington. Lorsqu'ils ont entendu parler de terrains libres, ils ont formé une caravane jusqu'aux Appalaches et transformé les structures existantes de Spruce Knob pour construire Fondation. Les colons sont immédiatement ravis de parler et de commercer avec vous. Comme les pillards, vous apprendrez petit à petit à mieux les connaître et deviendrez leur allié.

Ward vous proposera une quête quotidienne vous permettant de faire bonne impression auprès de ces nouveaux arrivants. Lisez vite notre article sur les factions dans Wastelanders pour en savoir plus sur les colons et les pillards.



LINGOTS D'OR ET RÉPUTATION Wastelanders propose de nouvelles armes, armures et autres objets géniaux, comme le Pistolet de Gauss et les tuiles exploitables. Vous pouvez les débloquer grâce au nouveau système des lingots d'or. Après avoir terminé la quête principale, vous pourrez accéder aux lingots d'or, une nouvelle monnaie de jeu. Vous pouvez accumuler les lingots d'or en convertissant vos bons du Trésor aux machines de presse de l'or, jusqu'à la limite quotidienne. Remportez des bons du Trésor en terminant des quêtes quotidiennes de Wastelanders et des évènements publics Vous pouvez également acheter des lingots d'or directement auprès d'un marchand du Rétif contre des capsules, jusqu'à la limite hebdomadaire.

Il existe trois marchands de lingots d'or : le premier au Cratère, le second à Fondation et le troisième dans un lieu que vous débloquerez au cours de l'histoire principale. Chaque marchand vous proposera un ensemble différent de nouveaux objets spécifiques à Wastelanders, en échange de lingots d'or. RÉPUTATION DE FACTIONS Certains équipements de Wastelanders ne deviennent disponibles qu'après vous être lié d'amitié avec les colons et les pillards, grâce au nouveau système de réputation. Augmentez votre réputation auprès de ces factions en réalisant pour elles des quêtes de l'histoire, en prenant des décisions en jeu et en réalisant leurs quêtes quotidiennes. Vous pouvez ainsi obtenir des armes comme le Fusil cal. 12 Gauss ou le Minigun de Gauss, des objets de C.A.M.P. comme les tuiles exploitables et même le délice des Appalaches, les fameux chaussons de viande, entre autres.

Lisez notre article sur le système de réputation de Wastelanders pour en savoir plus. ALLIÉS Autre nouveauté au sein de Wastelanders, les alliés sont des PNJ que vous rencontrerez dans le monde. Ils peuvent s'installer dans votre C.A.M.P., vous aider à la protéger et vous tenir compagnie. Les alliés vous fournissent aussi des opportunités d'aventure à travers les quêtes quotidiennes qu'ils proposent.

Deux alliés sont uniques. Tous deux proposent une mini ligne de quête, des aventures amoureuses et une chance de mieux connaître des personnages très intéressants. Une fois le niveau 10 atteint, rendez-vous à la Cendrière ou au Bourbier pour faire leur connaissance !

Découvrez-en plus en lisant notre article sur les alliés dans Wastelanders. ÉVÉNEMENTS RÉITÉRABLES ET QUÊTES QUOTIDIENNES ÉVÉNEMENT : FUSIL EN ROUE LIBRE Fusil en roue libre est un nouvel événement du tunnel est de Big Bend. Participez-y en discutant avec Vinny Costa près de l'entrée du tunnel. Il vous propose l'évènement de temps en temps, alors allez le voir régulièrement si vous souhaitez lui prêter main forte. Les marchands de la Caravane des Montagnes bleues souhaitent traverser le tunnel de Big Bend avec leurs marchandises, mais des Aigles sanglants mal intentionnés les y attendent, dans l'espoir d'y récupérer un butin facile. Défendez la caravane pendant que les marchands traversent le tunnel et recevez une récompense juteuse.

ÉVÉNEMENT PUBLIC : BASTON RADIOACTIVE Baston radioactive est un nouvel événement qui apparaîtra sur la carte à la déchetterie d'Emmett Mountain. Un groupe de récupérateurs entend exploiter le précieux minerai enfoui au cœur de la déchetterie d'Emmett Mountain, mais ils se retrouvent coincés par d'étranges créatures fluorescentes. Trouvez le juste équilibre entre défendre les récupérateurs et ressortir pour les aider à exploiter le minerai, et ils vous donneront une part de leurs profits, mais surtout n'oubliez pas votre combinaison étanche !

NOUVELLES QUÊTES QUOTIDIENNES Quatre nouvelles quêtes quotidiennes sont disponibles dans Wastelanders : deux données par les pillards, une par les colons à Fondation et une autre que vous découvrirez dans les quêtes de l'histoire principale. Les quêtes quotidiennes des pillards s'alternent un jour sur deux. Les quatre quêtes quotidiennes peuvent être complétées pour gagner des bons du Trésor, des PE, des capsules et du butin. Les quêtes quotidiennes des pillards et des colons récompensent également vos efforts par des points de réputation.

NOUVEAUX ENNEMIS FLOTTEURS Les flotteurs sont des créatures revenant de précédents titres Fallout. On en trouve de trois sortes : lance-flammes, glaceur et mâchoire.

Ils ne sont pas particulièrement difficiles à vaincre, mais quand ils accompagnent leurs frères super mutants, ils peuvent vraiment donner du fil à retordre. COLOSSE WENDIGO L'insaisissable colosse wendigo est un monstre terrifiant, réputé pour n'apparaître que dans les zones touchées par le feu atomique.

Il s'agit d'un ennemi de taille et les aventuriers les plus audacieux éprouvent des difficultés à l'affronter seul. Si vous comptez chasser un colosse wendigo, nous vous conseillons d'inviter des amis, et beaucoup ! AIGLES SANGLANTS Le groupe des Aigles sanglants est constitué de scélérats assoiffés de sang et drogués jusqu'à l'os, qui considèrent les Terres désolées comme leur terrain de jeu.

Leur grand nombre les rend encore plus redoutables. Des bandes d'Aigles sanglants sont apparues dans toutes les Appalaches, alors gardez toujours une main sur votre arme et tenez-vous prêt à vous défendre. CULTE DE L'HOMME-PHALÈNE Personne ne sait vraiment ce que manigancent ces mystérieux fanatiques, mais ils ont récemment commencé à s'installer dans plusieurs lieux des Appalaches.

Restez toutefois sur vos gardes si vous en rencontrez en pleine nature, car vous pouvez être certain qu'ils ne vous laisseront pas interrompre leurs... rituels. EXPLOREZ DES LIEUX NOUVEAUX ET D'AUTRES MIS À JOUR Nous avons créé un nombre de nouveaux lieux à découvrir, comme les souterrains de Watoga, les Profondeurs, le Rétif, de nouveaux camps d'Aigles sanglants et d'adorateurs de l'homme-phalène, et plus encore.

Les nombreux habitants de retour dans les Appalaches ont également déjà laissé leur empreinte sur le monde en transformant de nombreux lieux existants, comme la station spatiale écrasée, Spruce Knob et la scierie WV Co., parmi d'autres, pour mieux répondre à leurs besoins. ART ET GRAPHISMES Cycle jour/nuit : La journée a été rallongée de 8 à 13 heures de jeu pour vous faire profiter de davantage de lumière pour vos quêtes, fabrications et explorations. L'aube, le crépuscule et la nuit ont ainsi été raccourcis en conséquence.

La journée a été rallongée de 8 à 13 heures de jeu pour vous faire profiter de davantage de lumière pour vos quêtes, fabrications et explorations. L'aube, le crépuscule et la nuit ont ainsi été raccourcis en conséquence. Luminosité : Nous avons apporté des modifications significatives à tous les aspects de la lumière et des systèmes de rendu pour apporter davantage de réalisme et de contraste au monde du jeu. AMÉLIORATIONS DE QUALITÉ MISES À JOUR DE L'INTERFACE DE QUÊTE



L'interface des quêtes a reçu des améliorations significatives dans la présente ise à jour. Vous trouverez ci-dessous un résumé des modifications apportées : Tous vos marqueurs de quêtes apparaîtront sur la carte. Les quêtes inactives sont indiquées en noir sur la carte et les quêtes actives par le marqueur jaune que vous connaissez déjà. Les quêtes principales sont maintenant affichées avec un marqueur carré, tandis que les quêtes secondaires, annexes et quotidiennes gardent les marqueurs en diamant.

Cliquer sur un marqueur de quête de la carte pour afficher une fenêtre contenant plus de détails et une description de cette quête. Vous pouvez choisir trois nouvelles options au sein de cette fenêtre pour marquer la quête comme active, en faire votre unique quête active ou l'afficher sur votre Pip-Boy. En affichant une quête sur votre Pip-Boy, vous pouvez désormais décider d'afficher le lieu afférent sur la carte.

De nouvelles options permettent de personnaliser le type de quêtes à marquer comme actives lorsque vous les commencez. Vous les retrouverez dans le menu Paramètres du jeu.

Vous trouverez de plus amples détails sur ces changements dans [cet article sur Fallout.com] (https://fallout.bethesda.net/fr/article/1JYfTNnU3VcsSSIAdcuDWE/fallout-76-inside-the-vault-wastelanders-quest-ui-improvements-vault-94). AMÉLIORATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE LA QUALITÉ DE VIE Ennemis légendaires : Une notification apparaît et vous entendez un effet sonore lorsqu'une créature légendaire retrouve toute sa santé au cours d'un combat.

Une notification apparaît et vous entendez un effet sonore lorsqu'une créature légendaire retrouve toute sa santé au cours d'un combat. Zones atomisées : Apparaître dans une zone atomisée active lorsque vous rejoignez une instance n'a rien d'une partie de plaisir ! Désormais, si votre position d'arrivée correspond à une zone atomisée active, la possibilité de quitter l'instance en cours et d'en trouver une autre vous sera proposée. Vous serez momentanément protégé des radiations le temps de prendre votre décision. Cette protection prendra fin plus tôt si vous vous déplacez, attaquez ou subissez des dégâts.

Apparaître dans une zone atomisée active lorsque vous rejoignez une instance n'a rien d'une partie de plaisir ! Désormais, si votre position d'arrivée correspond à une zone atomisée active, la possibilité de quitter l'instance en cours et d'en trouver une autre vous sera proposée. Maintenir enfoncé : Lorsque vous passez en revue de nombreux types d'éléments pré-placés dans le monde, vous pouvez désormais maintenir le bouton d'interaction enfoncé pour les utiliser rapidement sans devoir entrer dans votre Pip-Boy. Par exemple : Vous pouvez maintenir enfoncé le bouton d'interaction pour équiper rapidement et mettre en favori les armes trouvées, utiliser un objet de soin ou apprendre un plan ou une recette. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton d'interaction sans le maintenir pour ajouter cet objet à votre inventaire.

Lorsque vous passez en revue de nombreux types d'éléments pré-placés dans le monde, vous pouvez désormais maintenir le bouton d'interaction enfoncé pour les utiliser rapidement sans devoir entrer dans votre Pip-Boy. Évènements publics : Les descriptions des évènements publics sur la carte comportent désormais une indication de niveau du joueur.

Les descriptions des évènements publics sur la carte comportent désormais une indication de niveau du joueur. Aptitudes de recherche : La fonctionnalité de "recherche" des aptitudes, telles que Farfouilleur et Farmer la Pharma, est désormais automatique. Plus besoin d'appuyer sur un bouton pour fouiller manuellement les conteneurs à la recherche de matériel bonus. Le Vault Boy vous en informera dès que l'aptitude sera apparue. CORRECTIFS La mise à jour Wastelanders apporte près de 1 000 correctifs à des problèmes affectant autrefois le jeu de base, dont bon nombre nous ont été indiqués par la communauté Fallout 76. Cette liste étant très longue, nous vous proposons une sélection de corrections qu'il nous semblait important de vous expliquer ou qui nous paraissaient intéressantes, pour préparer votre retour dans les Appalaches.



C.A.M.P. ET ATELIERS Reyclage automatique : Les éléments suivants ne sont plus recyclés automatiquement lorsque vous utilisez le bouton Recycler tout le bric-à-brac, puisqu'ils intègrent des plans de fabrication Cornouille fade Glande de mouche bouffie Trompe de tique Huile de cuisine Bouillie digérée Dents de rataupe Carburant de Mister Handy Dard de radscorpion Crochet de darillon Poche de sang d'ixode

Les éléments suivants ne sont plus recyclés automatiquement lorsque vous utilisez le bouton Recycler tout le bric-à-brac, puisqu'ils intègrent des plans de fabrication Panneaux : Le coût de nombreux panneaux d'affichage néon a été réduit de 50 % dans le budget du C.A.M.P.

Le coût de nombreux panneaux d'affichage néon a été réduit de 50 % dans le budget du C.A.M.P. Lumières : La lampe à disques années 50 éclaire correctement vers le bas.

La lampe à disques années 50 éclaire correctement vers le bas. Recyclage : L'établi de bricolage génère des composants lors du recyclage.

L'établi de bricolage génère des composants lors du recyclage. Recyclage : Les pièces d'armure d'éclaireur forestier et urbain génèrent désormais des composants lors du recyclage.

Les pièces d'armure d'éclaireur forestier et urbain génèrent désormais des composants lors du recyclage. Tourelles : Résolution d'un problème qui empêchait les tourelles de tirer sur les ennemis proches. COMBAT SVAV : Activer le SVAV en tirant avec une arme automatique n'entraîne plus l'arrêt de l'arme.

Activer le SVAV en tirant avec une arme automatique n'entraîne plus l'arrêt de l'arme. SVAV : Les mines à fragmentation peuvent maintenant être détruites par les coups tirés avec le SVAV. OBJETS Lance-grenades automatique : Le module Canon lourd n'indique plus à tort qu'il augmente les dégâts.

Le module Canon lourd n'indique plus à tort qu'il augmente les dégâts. Grenade balle de baseball : Nécessite désormais 2 unités de liège en plus de ses autres composants et ne nécessite plus de balle de baseball. Les balles de baseball sont désormais recyclées automatiquement avec le bouton Recycler tout le bric-à-brac.

Nécessite désormais 2 unités de liège en plus de ses autres composants et ne nécessite plus de balle de baseball. Grenade balle de baseball : Les dégâts ont été augmentés pour égaler les autres types de grenades.

Les dégâts ont été augmentés pour égaler les autres types de grenades. Armes à verrou : Les joueurs ne sont plus coincés dans la mire après avoir appuyé sur le bouton de visée en insérant une cartouche dans une arme à verrou.

Les joueurs ne sont plus coincés dans la mire après avoir appuyé sur le bouton de visée en insérant une cartouche dans une arme à verrou. Buffout : Résolution d'un problème entraînant le compte des Bufftats dans les défis liés aux Buffouts et Mentats.

Résolution d'un problème entraînant le compte des Bufftats dans les défis liés aux Buffouts et Mentats. Lame de fanatique : Les dégâts ont été augmentés de manière à ce que la lame de fanatique soit légèrement plus puissante que la machette à tous les niveaux.

Les dégâts ont été augmentés de manière à ce que la lame de fanatique soit légèrement plus puissante que la machette à tous les niveaux. Remède : Peut désormais être vendu aux marchands contre des capsules.

Peut désormais être vendu aux marchands contre des capsules. Casque d'Eyebot : Fabriquer un casque d'Eyebot nécessite désormais un circuit imprimé militaire à la place du circuit imprimé de Laserotron.

Fabriquer un casque d'Eyebot nécessite désormais un circuit imprimé militaire à la place du circuit imprimé de Laserotron. Réacteur à fusion : Résolution d'un problème pouvant vider le réacteur à fusion de l'inventaire d'un joueur en quittant l'armure assistée.

Résolution d'un problème pouvant vider le réacteur à fusion de l'inventaire d'un joueur en quittant l'armure assistée. Laser Gatling : Recharger un Laser Gatling en avance n'entraîne plus le chargement de multiples réacteurs à fusion, qui pouvaient empêcher le joueur de tirer avec d'autres armes.

Recharger un Laser Gatling en avance n'entraîne plus le chargement de multiples réacteurs à fusion, qui pouvaient empêcher le joueur de tirer avec d'autres armes. Gatlings : Tirer au Laser Gatling ou au Gatling à plasma avec un réacteur à fusion totalement chargé ne vide plus le chargeur après quelques coups, ou empêche le chargeur d'être plein au moment du rechargement.

Tirer au Laser Gatling ou au Gatling à plasma avec un réacteur à fusion totalement chargé ne vide plus le chargeur après quelques coups, ou empêche le chargeur d'être plein au moment du rechargement. Fusil artisanal : Le module Chargeur cinglant contient le nombre de munitions prévues et possède une nouvelle capacité de 25 munitions.

Le module Chargeur cinglant contient le nombre de munitions prévues et possède une nouvelle capacité de 25 munitions. Fusil harpon : Les fusils harpons légendaires n'apparaissent plus avec l'attribut Explosif.

Les fusils harpons légendaires n'apparaissent plus avec l'attribut Explosif. Armure légendaire : Les armures solaire et à épines apparaissent correctement avec l'attribut légendaire Rigide.

Les armures solaire et à épines apparaissent correctement avec l'attribut légendaire Rigide. Armes légendaires : L'attribut légendaire “Résistance aux dégâts +250 en rechargeant” ne supprime plus les effets de l'attribut légendaire principal de cette arme.

L'attribut légendaire “Résistance aux dégâts +250 en rechargeant” ne supprime plus les effets de l'attribut légendaire principal de cette arme. Chargeurs : L'exemplaire de Gorges & Pênes 2 offre au joueur la capacité de trouver des épingles à cheveux dans les boîtes d'épingles à cheveux, et la description de l'effet correspond désormais parfaitement.

L'exemplaire de Gorges & Pênes 2 offre au joueur la capacité de trouver des épingles à cheveux dans les boîtes d'épingles à cheveux, et la description de l'effet correspond désormais parfaitement. Crochet à viande : Ne reçoit des bénéfices que des aptitudes de combat à main nue et n'est plus affecté à tort par les aptitudes de corps à corps à une main.

Ne reçoit des bénéfices que des aptitudes de combat à main nue et n'est plus affecté à tort par les aptitudes de corps à corps à une main. Cocktail Molotov : Nécessite désormais 2 unités de verre en plus de ses autres composants et ne nécessite plus de bouteille de bière. Les bouteilles de bière sont désormais recyclées automatiquement avec le bouton Recycler tout le bric-à-brac.

Nécessite désormais 2 unités de verre en plus de ses autres composants et ne nécessite plus de bouteille de bière. Grenade à plasma : Les effets visuels de l'explosion correspondent mieux au rayon d'explosion de la grenade à plasma.

Les effets visuels de l'explosion correspondent mieux au rayon d'explosion de la grenade à plasma. Psychotats : Résolution d'un problème entraînant le compte des Psychotats dans les défis liés aux Buffouts et Mentats.

Résolution d'un problème entraînant le compte des Psychotats dans les défis liés aux Buffouts et Mentats. Rad-X dilué : La description n'indique plus qu'il supprime les mutations.

La description n'indique plus qu'il supprime les mutations. Tête de Laserotron récupérée : Résolution d'un problème entraînant une quantité de dégâts identique pour chaque niveau de charge de la tête de Laserotron récupérée.

Résolution d'un problème entraînant une quantité de dégâts identique pour chaque niveau de charge de la tête de Laserotron récupérée. Armure d'éclaireur : Le Masque d’armure d’éclaireur forestier peut désormais être porté avec des couvre-chefs.

Le Masque d’armure d’éclaireur forestier peut désormais être porté avec des couvre-chefs. Pelle : Reçoit correctement les bénéfices des aptitudes de corps à corps à deux mains.

Reçoit correctement les bénéfices des aptitudes de corps à corps à deux mains. Armure assistée Cœur asphyxiant : Les attaques acides des joueurs portant cette armure assistée n'entraînent plus de problèmes de performance ou de plantages. Ce correctif a entraîné de multiples ajustements pour les attaques acides et dégâts du Cœur asphyxiant. Découvrez-en plus sur ces modifications en lisant cet article.

Les attaques acides des joueurs portant cette armure assistée n'entraînent plus de problèmes de performance ou de plantages. Armure assistée Cœur asphyxiant : Un châssis d'armure assistée équipé de pièces de Cœur asphyxiant ne peut plus être lâché.

Un châssis d'armure assistée équipé de pièces de Cœur asphyxiant ne peut plus être lâché. Fusil Tesla : Le fusil est correctement répertorié dans les établis comme arme à énergie et non comme arme lourde.

Le fusil est correctement répertorié dans les établis comme arme à énergie et non comme arme lourde. Héros d'action : La peinture dorée pour calibre 50 de la boutique atomique peut désormais être appliquée au Héros d'action.

La peinture dorée pour calibre 50 de la boutique atomique peut désormais être appliquée au Héros d'action. Réacteur à fusion à ultracite : Ne peut plus être utilisé à tort comme un réacteur à fusion pour l'armure assistée.

Ne peut plus être utilisé à tort comme un réacteur à fusion pour l'armure assistée. Cartouche au plasma à ultracite : Le nombre de munitions créées lors de la fabrication de ces cartouches passe de 60 à 120 pour mieux convenir à d'autres types de munitions à ultracite. MUTATIONS Carnivore : Double désormais correctement les bénéfices de consommation de la viande conditionnée, comme le Cram et le steak Salisbury.

Double désormais correctement les bénéfices de consommation de la viande conditionnée, comme le Cram et le steak Salisbury. Instinct grégaire : Résolution d'un problème empêchant les joueurs avec l'Instinct grégaire de partager leurs aptitudes en dépit d'un nombre suffisant de points de charisme. APTITUDES Connaissances de boucher : Se déclenche correctement lors de la recherche de bernards-l'ermite.

Se déclenche correctement lors de la recherche de bernards-l'ermite. Fine gâchette : Correction de la description indiquant que les bénéfices de l'aptitude s'appliquent en visant et non “si vous êtes visé.”

Correction de la description indiquant que les bénéfices de l'aptitude s'appliquent en visant et non “si vous êtes visé.” Tir lointain : Correction de la description indiquant que les bénéfices de l'aptitude s'appliquent en visant et non “si vous êtes visé.”

Correction de la description indiquant que les bénéfices de l'aptitude s'appliquent en visant et non “si vous êtes visé.” Gâchette bienheureuse : Se déclenche correctement en tirant avec les Gatling à plasma, Laser Gatling et armes automatiques.

Se déclenche correctement en tirant avec les Gatling à plasma, Laser Gatling et armes automatiques. Gâchette bienheureuse : Résolution d'un problème empêchant l'apparition à l'écran de la fanfare au déclenchement des effets du rang 2 de Gâchette bienheureuse.

Résolution d'un problème empêchant l'apparition à l'écran de la fanfare au déclenchement des effets du rang 2 de Gâchette bienheureuse. Partage d'aptitude : Ne concerne désormais que le charisme de base d'un personnage. Le bonus de charisme offert par les drogues, l'équipement et les autres effets, ne compte plus à tort dans le partage d'aptitude. QUÊTES ET ÉVÉNEMENTS Restez sur vos gardes : Le temps imparti pour la quête est réduit de 30 à 15 minutes, et un chrono de 2 minutes a été ajouté pour réparer Rover.

Le temps imparti pour la quête est réduit de 30 à 15 minutes, et un chrono de 2 minutes a été ajouté pour réparer Rover. Flic et squatteurs : Ne se relance plus chaque fois que le joueur se connecte s'il l'a déjà réalisée pour la journée en cours.

Ne se relance plus chaque fois que le joueur se connecte s'il l'a déjà réalisée pour la journée en cours. Équilibre écologique : Le message d'Amy reste désormais dans l'inventaire du joueur après avoir terminé la quête.

Le message d'Amy reste désormais dans l'inventaire du joueur après avoir terminé la quête. Divers : Résolution d'un problème empêchant la quête divers "Nettoyer le dépôt inondé" d'apparaître aux joueurs, au dépôt inondé de la Tourbière à canneberges, si quelqu'un a déjà terminé la quête dans cette instance.

Résolution d'un problème empêchant la quête divers "Nettoyer le dépôt inondé" d'apparaître aux joueurs, au dépôt inondé de la Tourbière à canneberges, si quelqu'un a déjà terminé la quête dans cette instance. Divers : La quête divers "Tuez un wendigo en portant un costume de clown" n'apparaîtra plus pour un joueur chaque fois qu'il se connecte s'il l'a déjà terminée. INTERFACE UTILISATEUR Boussole : Les marqueurs d'emplacement de la boussole correspondent mieux à leur orientation dans le monde du jeu.

Les marqueurs d'emplacement de la boussole correspondent mieux à leur orientation dans le monde du jeu. Notifications : La fanfare et la liste de récompenses reçues apparaissent correctement à l'écran après avoir terminé une quête quotidienne.

La fanfare et la liste de récompenses reçues apparaissent correctement à l'écran après avoir terminé une quête quotidienne. Notifications : Le nombre de capsules remportées apparaît correctement à l'écran après avoir terminé une quête ou un évènement.

Le nombre de capsules remportées apparaît correctement à l'écran après avoir terminé une quête ou un évènement. Pip-Boy : Correction d'un problème visuel entraînant l'affichage occasionnel de mauvais attributs d'armes légendaires dans les descriptions du Pip-Boy après une déconnexion et une reconnexion.

Correction d'un problème visuel entraînant l'affichage occasionnel de mauvais attributs d'armes légendaires dans les descriptions du Pip-Boy après une déconnexion et une reconnexion. Ranimer : Les Stimpaks dilués et Super Stimpaks permettent de ranimer des joueurs à terre.

Les Stimpaks dilués et Super Stimpaks permettent de ranimer des joueurs à terre. Paramètres : Le curseur de volume des radios du monde, dans le menu des paramètres Audio, affecte correctement l'audio du jukebox.

Le curseur de volume des radios du monde, dans le menu des paramètres Audio, affecte correctement l'audio du jukebox. Social : Les grandes listes d'amis ont été optimisées. Les joueurs ne devraient plus subir de tressautements en raison d'une liste d'amis trop importante.

Les grandes listes d'amis ont été optimisées. Les joueurs ne devraient plus subir de tressautements en raison d'une liste d'amis trop importante. Social : Saisir un nom non valide ou inexistant dans le menu Social n'empêche plus le joueur d'interagir avec les autres menus de jeu.

Saisir un nom non valide ou inexistant dans le menu Social n'empêche plus le joueur d'interagir avec les autres menus de jeu. Classement : Recycler un élément n'entraîne plus le reclassement de l'inventaire du joueur.

Recycler un élément n'entraîne plus le reclassement de l'inventaire du joueur. Commerce : Les joueurs peuvent désormais vendre des objets jusqu'à 30 000 capsules via les machines de vente ou le commerce direct.

Les joueurs peuvent désormais vendre des objets jusqu'à 30 000 capsules via les machines de vente ou le commerce direct. Établis : Appuyer sur le bouton de confirmation de sortie en quittant l'établi n'entraîne plus le retour immédiat du joueur dans l'établi.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncée en juin 2019, et reportée à plusieurs reprises, laest enfin disponible sur toutes les plateformes. Bethesda espère avec cette mise à jour faire revenir les joueurs qui ont été déçus par Fallout 76.Nous retrouverons donc grâce àde nouvelles quêtes, deux factions, des PNJ (que vous pourrez d'ailleurs recruter), de nouvelles zones à découvrir, des objets inédits et bien plus encore. Bethesda et Obsidian Entertainment ont pris le temps de préparerdans le but d'offrir la meilleure expérience aux joueurs.Tous les détails de lasont disponibles ci-dessous, par le biais du patch note. Il faudra néanmoins télécharger entre 54 Go et 70 Go avant de pouvoir la découvrir.