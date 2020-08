Nous travaillons toujours sur la prise en charge du mod. Cela arrive, c'est juste un gros travail. Nous avons dû y consacrer beaucoup de ressources. Ce n'est pas un simple glisser-déposer du jeu précédent à cause de la façon dont notre architecture client-serveur fonctionne. Mais ça vient, nous y travaillons, restez à l'écoute.

Alors que les joueurs découvrent depuis le 4 août dernier la nouvelle mise à jour de, ces derniers s'impatientent de plus en plus quant à. Cependant, il ne devrait plus tarder même s'il reste difficile à mettre en place. C'est, chef de projet sur Fallout 76,, et, réalisateur et producteur exécutif chez, a déclaré que cette dernière sera disponible pour commencer sur les serveurs privés. Pour y accéder, les joueurs doivent souscrire un abonnement à Fallout 1st. Cela permettra donc la prise en charge des mods sur tous les serveurs, y compris ceux à 24 joueurs.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One.