Fallout 76 : La mise à jour « De quel métal êtes-vous fait » est disponible

Mise à jour « De quel métal êtes-vous fait » sur Fallout 76 Points forts de la mise à jour Vous êtes prêt à en découdre ? Unissez vos forces avec les Gladiateurs d'Acier pour montrer à une armée de robots des Aigles rouillés “de quel métal vous êtes fait” en participant à trois manches de combat acharné au sein du Dôme de métal dans les Rocheuses escarpées.

Unissez vos forces avec les Gladiateurs d'Acier pour montrer à une armée de robots des Aigles rouillés “de quel métal vous êtes fait” en participant à trois manches de combat acharné au sein du Dôme de métal dans les Rocheuses escarpées. C'est la saison des gobeurs ! Vous êtes cordialement conviés à la cabane des frères Sunday pour participer au Jamboree de l'Eau-de-vie. Repoussez une invasion de gobeurs, récoltez leur venin et levez votre verre d'eau-de-vie magique du Bourbier.

Vous êtes cordialement conviés à la cabane des frères Sunday pour participer au Jamboree de l'Eau-de-vie. Repoussez une invasion de gobeurs, récoltez leur venin et levez votre verre d'eau-de-vie magique du Bourbier. Ciao, les super mutants : prenez les armes et allez remettre un “Avis d'expulsion” en personne à une horde de super mutants qui a récemment pris d'assaut un avant-poste de colons près de Fondation. Préparez-vous à un combat acharné, et n'oubliez pas de protéger l'épurateur de radiations.

prenez les armes et allez remettre un “Avis d'expulsion” en personne à une horde de super mutants qui a récemment pris d'assaut un avant-poste de colons près de Fondation. Préparez-vous à un combat acharné, et n'oubliez pas de protéger l'épurateur de radiations. À la conquête de l'Île de la Terreur : gagnez des points de S.C.O.R.E. pour monter en rang et récupérer des tas de récompenses dans le tableau de S.C.O.R.E. de la Saison 9, “Cœur d'acier : Une histoire terrifiante”.

gagnez des points de S.C.O.R.E. pour monter en rang et récupérer des tas de récompenses dans le tableau de S.C.O.R.E. de la Saison 9, “Cœur d'acier : Une histoire terrifiante”. Améliorations pour Fallout 1st : les membres peuvent récupérer des bonus de S.C.O.R.E. et terminer des défis bonus pour gagner encore plus de points de S.C.O.R.E. pendant cette saison. Ils peuvent également débloquer des récompenses de rang supplémentaires du tableau de S.C.O.R.E.

les membres peuvent récupérer des bonus de S.C.O.R.E. et terminer des défis bonus pour gagner encore plus de points de S.C.O.R.E. pendant cette saison. Ils peuvent également débloquer des récompenses de rang supplémentaires du tableau de S.C.O.R.E. Repérez facilement les corps de vos ennemis : le nouveau paramètre de “Surbrillance des cadavres” vous permet de repérer plus facilement et rapidement des ennemis que vous avez éliminés pour ramasser votre butin bien mérité. Découvrez trois nouveaux événements publics La mise à jour d'aujourd'hui apporte trois nouveaux évènements publics à Fallout 76 : “De quel métal êtes-vous fait”, “Jamboree de l'Eau-de-vie” et “Avis d'expulsion”. Découvrez un bref aperçu de chaque évènement ci-dessous, et rendez-vous en jeu pour y participer !



Remarque : nous avons temporairement ajusté la sélection d'évènement public jusqu'au 28 juin afin de vous donner plus d'occasions de tester ces trois nouveaux évènements publics au cours des deux prochaines semaines. Chaque heure à l'heure pile, l'un des évènements “De quel métal êtes-vous fait”, “Jamboree de l'Eau-de-vie” ou “Avis d'expulsion” sera sélectionné pour commencer.

Au bout de 20 et 40 minutes après le début de l'heure, un évènement sera sélectionné au hasard parmi l'ensemble des évènements publics, dont les trois nouveaux évènements.

Après le 28 juin, les évènements publics seront à nouveau sélectionnés complètement au hasard toutes les 20 minutes. Montrez « De quel métal êtes-vous fait » dans l'arène La Confrérie de l'Acier a découvert qu'un groupe d'Aigles sanglants se faisant appeler les Aigles rouillés récupère et entrepose des pièces détachées de robot dans le but de construire une armée de robots de combats. Préoccupé par cette menace qui pourrait peser sur les Appalaches, le scribe Valdez a envoyé il y a peu une équipe de terrain pour en savoir plus. À présent, unissez vos forces avec les “Gladiateurs d'Acier” et partez affronter des robots mortels au sein de l'arène des Aigles rouillés. L'évènement public “De quel métal êtes-vous fait” apparaîtra sur votre carte au Dôme de métal, au nord de Fort Atlas dans les Rocheuses escarpées. Rendez-vous à cet endroit et parlez au conscrit Pappas pour commencer l'évènement.

Une fois l'évènement commencé, vous vous joindrez à trois membres de l'équipe de terrain de la Confrérie pour affronter les redoutables machines des Aigles rouillés dans l'arène. En compagnie des Gladiateurs d'Acier, vous combattrez les robots au cours de trois manches de lutte acharnée. Éliminez tous les ennemis d'une manche pour passer à la suivante. Une fois que vous aurez remporté toutes les manches, vous gagnerez du butin et de l'XP et vous aurez une chance de mettre la main sur des récompenses rares, dont des plans pour fabriquer le nouveau set d'armure de Retapeur. Ne ratez pas l'Eyebot doré qui ne manquera pas de se manifester. Essayez de le détruire pour gagner davantage de capsules.

Faites en sorte de garder vos coéquipiers en vie, et tenez-vous prêt à utiliser un Stimpak au cas où l'un d'eux serait mis à terre. Plus les Gladiateurs d'Acier sont nombreux à survivre à l'arène, plus vous aurez de chances de remporter des récompenses rares. Partez remettre un avis d'expulsion Les colons de Fondation étendent leur territoire en installant un campement dans un cratère d'explosion. Ils ont même réussi à trouver une solution pour atténuer les énormes radiations du cratère grâce à une machine qu'ils ont mise au point, “l'épurateur de radiations”. Cependant, l'un des colons du site de construction a déclaré par radio qu'ils avaient été délogés par un groupe de super mutants. Rendez-vous au cratère pour évaluer la situation, et éliminez toute menace dans la zone afin que les travaux reprennent. “Avis d'expulsion” est un nouvel évènement public difficile prévu pour les personnages de haut niveau. L'évènement apparaîtra sur votre carte dans les Rocheuses escarpées dans un cratère que vous pourrez retrouver à l'est de Fondation et au sud d'Huntersville.

Localisez et activez l'épurateur de radiations à l'intérieur du cratère et préparez-vous à en découdre ! Défendez l'épurateur de radiations et les caisses de ravitaillement des colons de l'assaut des super mutants. Si l'épurateur de radiations subit trop de dégâts, il sera désactivé. Réparez-le au plus vite, ou les niveaux de radiations de la zone deviendront mortellement dangereux. Conseil : détruisez les sacs de viande des super mutants pour les dissuader de traîner dans les parages. Vous pouvez, vos équipiers d'évènement et vous, vous séparer afin que certains joueurs s'occupent de détruire les sacs de viande pendant que les autres se concentrent sur la défense.

Si vous réussissez à chasser les super mutants du cratère, vous remporterez de la réputation de faction auprès des colons, du butin et une chance d'obtenir une des six armes légendaires à 3 étoiles. Participez au jamboree de l'eau-de-vie Vous êtes conviés à la cabane des frères Sunday pour participer au Jamboree de l'Eau-de-vie ! Le sort qu'ont connu les frères Sunday est tragique, mais leur dévouement pour la préparation de la meilleure eau-de-vie de toutes les Appalaches perdure grâce à Ned le Bouilleur de cru, leur vieux Mister Handy. Mais il y a un petit problème : l'ingrédient essentiel de l'eau-de-vie magique du Bourbier n'est autre que du venin de gobeur, un ingrédient que Ned est incapable de se procurer seul. Le Jamboree ne peut pas s'en passer. Aidez Ned à poursuivre l'œuvre des frères Sunday en organisant une fête qui attirera le plus de bêtes possible vers la cabane. Retrouvez Ned le Bouilleur de cru au comptoir du bar de la cabane des frères Sunday au Bourbier pour lancer les festivités.

Allumez le feu de joie du Jamboree et restez sur vos gardes. De féroces gobeurs et d'autres créatures tout aussi étranges ne vont pas tarder à envahir la zone, attirés par toute cette animation. Éliminez des gobeurs et récoltez le plus de venin de gobeur acide que possible. Comme vous l'a demandé Ned le Bouilleur de cru, versez le venin directement dans la baignoire la plus proche afin de préparer une délicieuse cuvée d'eau-de-vie. Veillez à protéger les trois alambics situés autour de la cabane. S'ils venaient à être détruits, la fête serait complètement gâchée !

Si vous arrivez à récolter 30 venins de gobeur acide en gardant les alambics intacts, le Jamboree sera une véritable réussite. Les distilleurs les plus talentueux pourront même tenter de récolter 60 venins de gobeur acide avant la fin de l'évènement pour obtenir davantage de récompenses.

En parlant de récompenses, si vous menez à bien le Jamboree de l'Eau-de-vie, vous pourrez obtenir de la réputation de faction auprès des pillards, du butin, le “gobeur gifleur”, une toute nouvelle arme de corps à corps, ainsi que quelques bouteilles de GobeurShine, que vous pourrez boire pour augmenter les dégâts du gobeur gifleur contre les gobeurs.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Récemment, soit lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, le studio en charge de Fallout 76 a dévoilé plus d'informations quant au contenu Expéditions : The Pitt , à venir en septembre. En attendant, le titre vient tout juste d'accueillir. Actuellement disponible sur toutes les plateformes de jeu, ce patch pèse environ 25 Go sur consoles PlayStation et Xbox, contre 17 Go (Steam) et 26 Go (Microsoft Store) sur PC.Cette nouvelle mise à jour apporte, évidemment, son lot de. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir et participer à: « De quel métal êtes-vous fait », « Jamboree de l'eau-de-vie » et « Avis d'expulsion ». Le premier événement invite la communauté Fallout 76 à affronter des robots mortels dans l'arène des Aigles rouillés, alors que le deuxième se veut plus festif. De plus, « Avis d'expulsion » demandera aux joueurs de retrouver l'un des colons de Fondation. Pour cela, il faudra éliminer de nombreux ennemis.Finalement, notons également que. Elle introduit un nouveau tableau S.C.O.R.E ainsi que diverses améliorations pour celles et ceux ayant un abonnement Fallout 1st, entre autres. Les développeurs ont profité du lancement de la Saison 9 pour apporter quelques correctifs et changements. Tous les détails, à ce sujet, sont disponibles sur le site officiel Vous pouvez découvrir, dans ce qui suit.