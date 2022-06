Fallout 76 : L'histoire de la mise à jour Expéditions : The Pitt détaillée

PC Édition Standard → 14,05 € au lieu de 39,99 €, soit 65 % de réduction. Édition Deluxe → 23,99 € au lieu de 69,99 €, soit 66 % de réduction. Édition Tricentennial → 10,88 € au lieu de 39,99 €, soit 73 % de réduction.

En février, Bethesda avait partagé une roadmap proposant quelques informations concernant les contenus à venir sur Fallout 76. Parmi ces nouveautés,. Récemment, soit lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, le studio a partagé plus de détails, à ce sujet.Dès septembre, les joueurs et les joueuses de Fallout 76 auront l'opportunité de quitter les Appalaches et pourront, ainsi, se rendre dans, nommée. Il s'agit d'une ville « bâtie sur les décombres postnucléaires de Pittsburgh », où deux factions s'affrontent sans répit. Il vous faudra donc aider la faction locale et comprendre ce qui se passe dans cette ville.Cette mise à jour introduira, dites « Expéditions », qui pourront être rejouées. Évidemment, de nouvelles armes, armures, objets légendaires et récompenses seront de la partie., sur la plupart des plateformes de jeu, et sera également disponible via le Xbox Game Pass.. Vous pouvez vous procurer le jeu, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :