Fallout 76 partage sa feuille de route pour 2022 : nouveaux événements, PNJ, équipements et plus encore

La roadmap de 2022 pour Fallout 76

Un printemps sous le signe des envahisseurs

L'été et les automates mortels

Expéditions automnales

L'hiver et le Nuka-Cola

PC Édition Standard → 7,36 € au lieu de 39,99 €, soit 82 % de réduction. Édition Deluxe → 23,99 € au lieu de 69,99 €, soit 66 % de réduction. Édition Tricentennial → 10,15 € au lieu de 39,99 €, soit 75 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 20,99 € au lieu de 69,99 €, soit 70 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Bien que Fallout 76 n'ait pas convaincu la majorité des joueurs et des joueuses à sa sortie officielle en 2018, le studio de développement en charge du soft, Bethesda, a redoublé d'efforts afin de déployer de nombreuses mises à jour et ajouter du contenu à leur dernier opus Fallout. Dans ce sens, ils ont sorti Fallout Worlds en septembre 2021 et. Elle est d'ailleurs articulée autour des quatre saisons.Dès le début du printemps, à partir du 20 mars 2022,. Ce sera l'occasion de participer à différents événements publics et faire des rencontres (du troisième type). En effet, Fallout 76 est sous le joug de la menace extraterrestre. Par ailleurs, ce sera l'occasion pour les développeurs de mettre à jour Fallout Worlds en ajoutant la possibilité de gagner du S.C.O.R.E et de déployer la Saison 8 - Une meilleure vie sous terre.Pour la période estivale,, dans le cadre de la quête « De quel métal êtes-vous fait ». Il y aura également d'autres nouveaux événements publics, à découvrir en jeu. Finalement, ils comptent apporter des améliorations quant à la progression du tableau de S.C.O.R.E et une toute nouvelle Saison.L'automne sera l'occasion pour. Ils seront ainsi amenés à se rendre à Pittsburgh pour découvrir de nouvelles missions, rencontrer de nouveaux PNJ, combattre de nouveaux ennemis et collecter de nouvelles récompenses. En plus de cela, une toute nouvelle Saison sera lancée.Pour terminer l'année 2022, Bethesda marque le coup.. Par ailleurs, il sera marqué par l'arrivée d'une nouvelle Saison, de nouveaux événements et un boss de région sur Fallout 76.