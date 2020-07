Fallout 76 et SoulCalibur 6 arrivent dans le Xbox Game Pass

La liste des nouveaux jeux rejoignant le Xbox Game Pass a été dévoilée. Au programme, le très célèbre Fallout 76 ainsi que le jeu de combat SoulCalibur 6.

SoulCalibur 6 – disponible le 1er juillet

CrossCode – disponible le 9 juillet

Fallout 76 – disponible le 9 juillet

Drake Hollow – disponible pour le 17 juillet

Carrion – disponible pour le 23 juillet

Out of the Park Baseball 21 - disponible le 1er juillet

Dernier opus de la célèbre franchise de, ce dernier propose un avec des batailles épiques. Les joueurs pourront retrouver quelques personnages emblématiques et inédits comme Geralt de la saga The Witcher, ainsi qu'un tout nouveau système de combat. Également, et les joueurs pourront donc s'essayer dans cet univers post-apocalyptique. sur PC, PS4 et Xbox One, vous serez confronté à un univers à risques et vous serez surtout sous l'annihilation nucléaire. Avec sa, le studio espère bien récupérer quelques joueurs qui ont préféré abandonner cette licence. Ce n'est pas tout puisque d'autres titres feront également leur arrivée ce mois-ci sur console : Le Xbox Game Pass PC accueillera lui aussi quelques nouvelles têtes