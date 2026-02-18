Fallout 76 : Bigfoot arrive avec la mise à jour « Backwoods », qui dispose de sa date de sortie

Bethesda a, récemment, partagé quelques informations concernant la prochaine mise à jour de Fallout 76, qui a une date de sortie.

Une date de sortie révélée pour la mise à jour « Backwoods » de Fallout 76

Bigfoot is coming to a wasteland near you!



The Backwoods update and Season 24 arrives March 3 in #Fallout76 pic.twitter.com/38m0Y22rcB — Fallout (@Fallout) February 17, 2026

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Bethesda veut rendre Fallout 76 « plus dense »

Depuis le lancement de, Bethesda a régulièrement déployé des mises à jour sur le titre, afin d'apporter des changements significatifs ou d'introduire de nouveaux contenus. D'ailleurs, dans seulement quelques semaines (au moment où nous écrivons ces lignes),Il y a très peu de temps, Bethesda a, effectivement, annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, que. Bien que les développeurs n'aient pas encore détaillé le contenu de ce patch, nous savons déjà queà ce moment-là. En outre,Comme dit précédemment, Bethesda n'a pas encore dévoilé le contenu de. Or, quand cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés afin que vous puissiez vous préparer à l'arrivée de ce nouveau patch, qui introduira, certainement, plus de nouveautés, en dehors de Bigfoot donc.Il y a des chances que la mise à jour « Backwoods » den'apporte pas d'extension pour la carte, car Bethesda a indiqué, il y a quelques semaines de cela, vouloir se concentrer sur des mises à jour apportant plus de densité à. Ainsi, si Burning Springs/Sources Ardentes nous a permis de découvrir une nouvelle région des Appalaches, les développeurs devraient s'intéresser, à l'avenir, à l'intérieur de la carte actuelle deafin de l'étoffer. Reste à savoir ce qu'ils nous réservent avec la mise à jour « Backwoods ».Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.