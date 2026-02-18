Fallout 76 : Bigfoot arrive avec la mise à jour « Backwoods », qui dispose de sa date de sortie

Bethesda a, récemment, partagé quelques informations concernant la prochaine mise à jour de Fallout 76, qui a une date de sortie.
Depuis le lancement de Fallout 76
, Bethesda a régulièrement déployé des mises à jour sur le titre, afin d'apporter des changements significatifs ou d'introduire de nouveaux contenus. D'ailleurs, dans seulement quelques semaines (au moment où nous écrivons ces lignes), Fallout 76 accueillera la mise à jour « Backwoods », apportant une créature de renom
.
Une date de sortie révélée pour la mise à jour « Backwoods » de Fallout 76
Il y a très peu de temps, Bethesda a, effectivement, annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, que la mise à jour « Backwoods » sera déployée le 3 mars 2026 sur Fallout 76
. Bien que les développeurs n'aient pas encore détaillé le contenu de ce patch, nous savons déjà que Bigfoot sera introduit dans les Terres désolées
à ce moment-là. En outre, cette mise à jour signera le lancement de la Saison 24 sur Fallout 76
.
Comme dit précédemment, Bethesda n'a pas encore dévoilé le contenu de la mise à jour « Backwoods » de Fallout 76
. Or, quand cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés afin que vous puissiez vous préparer à l'arrivée de ce nouveau patch, qui introduira, certainement, plus de nouveautés, en dehors de Bigfoot donc.
Bethesda veut rendre Fallout 76 « plus dense »
Il y a des chances que la mise à jour « Backwoods » de Fallout 76
n'apporte pas d'extension pour la carte, car Bethesda a indiqué, il y a quelques semaines de cela, vouloir se concentrer sur des mises à jour apportant plus de densité à Fallout 76
. Ainsi, si Burning Springs/Sources Ardentes nous a permis de découvrir une nouvelle région des Appalaches, les développeurs devraient s'intéresser, à l'avenir, à l'intérieur de la carte actuelle de Fallout 76
afin de l'étoffer. Reste à savoir ce qu'ils nous réservent avec la mise à jour « Backwoods ».
Rappelons, en guise de conclusion, que Fallout 76
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.
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