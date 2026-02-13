Fallout 76 : Quelques conseils pour bien débuter en 2026

Si vous débutez ou reprenez votre aventure sur Fallout 76, voici quelques conseils et informations qui pourraient vous être utiles pour votre périple au cœur des Appalaches.

Conseils pour bien débuter sur Fallout 76

Faites attention à votre inventaire et à votre charge

Explorez et lootez un maximum

Recyclez et stockez régulièrement

Utilisez le voyage rapide à bon escient

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Faites attention à vos statistiques S.P.E.C.I.A.L. et vos cartes d'aptitudes

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Maximisez vos gains en points d'expérience

Dormir dans un lit

Consommer des aliments ou drogues augmentant les gains de points d'expérience

Équiper des cartes d'aptitudes boostant le gain d'expérience

Rejoindre une équipe publique (avec un boost en Intelligence)

Intéressez-vous aux événements publics et opérations quotidiennes

Avec le succès retentissant de la série TV Fallout de Prime Video, de nombreux joueurs et joueuses ont (re)lancé, qui a bien changé depuis sa sortie en 2018. Ayant accueilli plusieurs mises à jour et s'étant, ainsi, doté de diverses nouveautés, le titre de Bethesda a grandement évolué. Il se peut, de ce fait, que vous soyez un peu perdu, que vous soyez un nouveau venu ou bien un joueur de retour.Si tel est le cas, sachez que nous vous partageonsDès les premières minutes de jeu sur, vous serez tenté de ramasser tous les items qui se dresseront sur votre chemin, que ce soit sur des ennemis ou bien placés dans l'environnement (camps, maisons, structures, etc.). Cela est tout à fait normal et même recommandé.Or,. En effet, si vous dépassez votre charge maximale/limite de poids (indiquée par des chiffres lorsque vous ouvrez votre inventaire - comme sur l'image ci-dessous), vous ne pourrez plus utiliser le système de voyage rapide (hormis si vous possédez la carte d'aptitude « Voyage voyage ») et vous dépenserez vos PA en courant. Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas un état idéal.De ce fait,. Évidemment, il est tout à fait possible de l'augmenter sur Fallout 76, notamment en s'équipant d'un sac à dos, en choisissant les bonnes cartes d'aptitude, en améliorant votre Force ou encore en consommant des aliments la boostant temporairement, pour ne citer que ces quelques exemples.De ce fait, durant votre périple au sein des Appalaches,. Tous ces items ont une certaine utilité, ou en auront par la suite.En dehors des équipements (armes et armures), qui vous aideront à survivre et à affronter les différents ennemis, les items basiques, comme les vases, les cendriers, les verres et bien d'autres, peuvent donner des matériaux essentiels, nécessaires à la confection de structures de C.A.M.P. ou de munitions, par exemple (mais nous y reviendrons). C'est, d'ailleurs, grâce à ces éléments que vous obtiendrez des ressources primaires. Évidemment, et comme dit précédemment, gardez à l'esprit que vous pouvez être très vite surchargé sur Fallout 76. Si tel est le cas, retournez à votre C.A.M.P. ou à celui d'un ami/d'un membre de votre équipe pour démanteler un maximum.. Ainsi, vous pouvez très bien recycler votre bric-à-brac, afin d'obtenir des composants importants (plastique, bois, acier, plomb, etc.), que vous pourrez, par la suite, utiliser pour fabriquer des structures, des munitions, des mods d'armures ou d'armes. Dès que c'est le cas, entreposez ces ressources dans un coffre (dit « ma cache », qui est également accessible dans le C.A.M.P. d'un autre joueur).Pour ce qui est de l'équipement, si vous n'êtes pas sûr de démanteler une arme ou une armure, mettez cet élément dans votre cache. Il se peut que vous en ayez besoin par la suite ou bien que vous décidiez de la recycler pour obtenir de plus amples composants. N'ayez pas peur de recycler des équipements légendaires, afin de récupérer leur(s) mod(s). Dans tous les cas,, et ainsi alléger son inventaire. N'hésitez pas à le faire avant de partir en exploration ou pour une quête. D'ailleurs, voyager rapidement vers votre base est gratuit.. Une fois que vous avez découvert un lieu, vous pouvez vous y déplacer rapidement depuis votre carte. Or, dans la plupart des cas, cela vous coûtera quelques Caps (monnaie en jeu), et ce, en fonction de la distance entre le point A (vous) et le point B. Heureusement, certains endroits offrent des voyages rapides gratuits, comme votre C.A.M.P., par exemple. Ainsi, pour sauvegarder des Caps, préférez voyager vers des lieux gratuits, pour atteindre votre destination ou tout du moins vous en rapprocher, ou vers votre base.Tout au long de votre aventure sur Fallout 76, vous monterez en niveau et vous pourrez, dès lors, améliorer vos statistiques S.P.E.C.I.A.L. et débloquer de nouvelles cartes d'aptitudes/perks, offrant des bonus plus ou moins intéressants. Évidemment,Fort heureusement, Bethesda a ajouté une fonctionnalité donnant la possibilité de réinitialiser (respec) ses points S.P.E.C.I.A.L. Toutefois, cela ne s'applique pas pour les cartes d'aptitudes, qui peuvent être recyclées et améliorées (en rang) mais non échangées. De ce fait,. Soulignons, à ce sujet, que vous pouvez à tout moment changer les cartes équipées, via votre Pip-Boy. Cela apporte une certaine flexibilité.. Loin de nous l'idée de vous donner une liste exhaustive, voici, tout de même, diverses actions qui augmenteront vos gains en XP :Comme dit précédemment, cette liste n'est pas complète. Il existe d'autres moyens d'améliorer ses gains en termes de points d'expérience sur Fallout 76, afin de monter plus rapidement en niveau.Fallout 76 dispose, comme vous vous en doutez, de son lot de quêtes principales et secondaires. Or, en plus de cela,. Il est, néanmoins, préférable d'être niveau 50 pour se lancer dans les opérations quotidiennes. À l'inverse, les événements publics rassemblent généralement pas mal de joueurs :(en fonction des participants, l'événement peut être très rapide et plus ou moins facile).Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.