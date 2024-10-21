Fallout 4 : Le mod Fallout : Vault 13 abandonné par son développeur

Le projet Fallout : Vault 13 avait pour ambition de recréer le premier opus de la franchise dans Fallout 4. Mais celui-ci est suspendu pour plusieurs raisons.
Il est fréquent de voir des moddeurs bénévoles s'unir pour imaginer des alternatives de jeu innovantes ou nostalgiques. ces projets sont notamment très nombreux sur les jeux Bethesda. L'un des exemples les plus surveillés par la communauté est Fallout : Vault 13. Utilisant Fallout 4
comme base, ce mod de grande ampleur devait offrir la possibilité de revivre l'histoire du premier jeu dans son intégralité
. Mais alors que le développement actif était terminé, le mod est abandonné par son créateur, Culinwino.
Fallout : Vault 13 prochainement publié malgré les éléments manquants
Culinwino a partagé dans un post Twitter les raisons qui l'ont poussé à stopper le développement de ce mod ambitieux. Tout d'abord, il a tenu à rassurer les fans en expliquant que Bethesda n'était pas opposé au projet
. Aucun conflit interne, désistement ou cessation n'est responsable de cet arrêt brutal. En revanche, le développeur a évoqué « l'épuisement professionnel et des changements de vie personnelle parmi les membres de l'équipe principale ».
En plus de privilégier le bien-être des équipiers, Culinwino rappelle que Fallout : Vault 13 était développé par une équipe de bénévoles avec des ressources limitées pour certaines personnes. Même s'il était attendu, son créateur estime que ce mod était ambitieux et que la quantité de travail à fournir était très importante. Cependant, tout le travail fourni ne sera pas jeté aux oubliettes.
Il a été confirmé que le mod Fallout : Vault 13 serait ajouté à Nexus Mods dans les semaines à venir
, sans date précise pour le moment. Même s'il est incomplet, l'équipe a à cœur de « s'assurer que la communauté ait accès à tout le travail que nous avons accompli jusqu'à présent
».
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