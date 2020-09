Fall Guys va utiliser Easy Anti-Cheat pour lutter contre les tricheurs

Fall Guys va se mettre à Easy Anti-Cheat

Le nom du joueur

La raison du signalement

La date et l'heure (si possible)

La région dans laquelle se trouve le serveur (Europe la plupart du temps)

Si vous êtes sur PC ou PS4

Une vidéo dans l'idéal

À envoyer sur le Discord officiel dans le channel adéquat ou par mail ([email protected])

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Depuis son lancement au début du mois d'août,n'a cessé d'accueillir de nouveaux joueurs souhaitant tenter l'aventure du party game, qui s'est écoulé à plus de sept millions d'exemplaires sur PC. Malheureusement, comme souvent, les tricheurs ont investi le jeu et nuisent à la bonne expérience des autres utilisateurs . Si Mediatonic, en charge du développement, avait indiqué prendre ce problème au sérieux, le studio revient en expliquant que les mesures prises seront plus drastiques très prochainement.Logiciel anti-triche très utilisé, notamment par Apex Legends , Dead by Daylight, The Division 2, Paladins ou encore Fortnite , il est développé par Kamu, acheté en 2018 par... Epic Games. De ce fait, ce dernier possède des moyens financiers et matériels assez importants pour, même si ces utilisateurs malveillants sont malheureusement encore trop présents., mais en attendant pour tenter d'endiguer les tricheurs malgré tout, une petite mise à jour sera publiée rapidement, pour empêcher les utilisations de speed hack notamment.Pour rappel, si vous souhaitez signaler un tricheur, voici les étapes à suivre :Pour rappel,est disponible sur PC et PS4 depuis le 4 août 2020. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairepour l'édition standard, et