Fall Guys : Les développeurs souhaitent régler les problèmes de triches rapidement

Comment signaler/reporter un tricheur dans Fall Guys ?

Le nom du joueur

La raison du signalement

La date et l'heure (si possible)

La région dans laquelle se trouve le serveur (Europe la plupart du temps)

Si vous êtes sur PC ou PS4

Une vidéo dans l'idéal

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Les tricheurs sont bien présents dans, et ces derniers sont de plus en plus nombreux à utiliser des logiciels malveillants, bien souvent des speed hacks. Même s'il était difficile d'imaginer au départ que des tricheurs seraient de la partie dans ce battle royale party game, cela est bien le cas, et ces derniers ne manquent pas de partager leurs exploits sur YouTube ou les réseaux sociaux.Mediatonic a annoncé être au courant et être conscient du problème lors d'un échange avec nos confrères de Polygon , et un correctif pourrait être prochainement implanté. Toutefois, en attendant un système anti-triche performant et pour contrecarrer les plans de ces joueurs toxiques pour le bon déroulement d'une partie,Malheureusement, il n'existe pour le moment aucune manière de signaler un joueur directement via, ce qui complique leur bannissement. Pour cela, vous allez donc devoir passer par les supports qui existent qui sont. Si vous avez repéré un tricheur, vous devrez envoyer un message comprenant diverses informations bien précises afin de faciliter le travail des développeurs.Voici les informations à communiquer pour le report d'un joueur dansCes informations peuvent donc être envoyées directement par mail ( [email protected] ) ou directement sur le Discord officiel , dans le channel adéquat, qui vous permettra d'avoir un exemple plus précis des informations à communiquer.