Fall Guys : Une date de sortie et un trailer pour la saison 4

Date de sortie de Fall Guys saison 4

Les développeurs de Fall Guys avaient donné rendez-vous à la communauté ce 15 mars, pour de plus amples informations à propos de la saison 4. Mediatonic n'a pas manqué son rendez-vous, en publiant une bande-annonce qui nous fait voyager vers le futur, mais aussi en dévoilant quelques précieuses informations, dont une date de sortie. Nous découvrirons en personne ce monde futuriste, qui nous fera voyager jusqu'en 4041, le lundi 22 mars 2021. Si les développeurs vont teaser quelques-unes des nouveautés d'ici là, nous savons, d'ores et déjà, que sept nouveaux niveaux seront implantés. Parmi eux nous retrouverons les niveaux Roll On, Skyline Stumble, Power Trip et Big Shots, qui promettent une compétition encore plus intense entre les participants. Côté cosmétiques, les joueurs pourront également profiter d'un renouveau, que ce soit via le Passe de combat ou la boutique du jeu, avec des skins et des emotes. Comme le suggèrent le trailer et l'ambiance générale de cette saison 4, certains skins seront très colorés, voire fluo, pour entrer parfaitement dans le thème. Et si vous pensiez avoir tout vu, Fall Guys collabore avec Among Us et proposera des skins issus du jeu d'Innersloth, comme le montre la fin de la bande-annonce, qui est d'ailleurs visible ci-dessous. Fall Guys est, pour rappel, disponible sur PC et PS4, mais arrivera sur Nintendo Switch et les consoles Xbox plus tard dans l'année.