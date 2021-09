Fall Guys : Un crossover avec Horizon Zero Dawn en vue ?

Instant Gaming vous le propose sur PC pour la somme de 15,59 € au lieu de 19,99 €, soit 22 % de réduction.

a pour habitude de proposer toujours plus de contenu à ses joueurs. Pour exemple, ils ont pu jouir d' un crossover avec le Slayer de DOOM et de certains de ses horribles monstres, ou encore plus récemment de l'apparition du Livre de la Jungle avec les personnages du Roi Louie ou encore Mowglie.Cette fois-ci,. Lors dudu 9 septembre dernier, certains spectateurs ont en effet pu observer à travers leur écran queCette découverte, qui a donc eu lieu dans la publicité PlayStation lors de l'ouverture du Showcase spécial, a été révélée sur Reddit. Selon la publication de LostMonkeee, nous pouvons en effet observer à 00:34 des affiches du jeu apparaître sur le coin inférieur gauche de l'écran, démontrant alors un bonhomme de gelée portant le costume d'Aloy.Si cela s'avère à l'avenir, ce ne sera pas la première fois que le battle royale accueille des licences exclusives de PlayStation. Il y a peu, le monde haut en couleur de Fall Guys recevait en effet les personnages de Ratchet et Clank avec plusieurs défis à relever.Toutefois, nous allons devoir attendre l'annonce officielle de la part deet depour ce crossover dans. Pour rappel, Fall Guys est disponible sur PS4, PS5 et PC et devrait également paraître sur les consoles Xbox ainsi que sur Nintendo Switch. Cependant, suite à un report, aucune date fixe n'est connue. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire