Fall Guys : Les skins de Ratchet et Clank s'invitent dans le battle royale

Des événements pour récupérer les skins de Ratchet et Clank bientôt dans Fall Guys

Bannière Ratchet → 600 points

→ 600 points Motif Lombax → 1000 points

→ 1000 points Costume Ratchet (Bas) → 1600 points

(Bas) → 1600 points Emote Groovitron → 2000 points

→ 2000 points Costume Ratchet (Haut) → 3200 points

Bannière Clank → 600 points

→ 600 points Motif Clank → 1000 points

→ 1000 points Costume Clank (Bas) → 1600 points

→ 1600 points Emote rire de Clank → 2000 points

→ 2000 points Costume Clank (Haut) → 3200 points

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que des skins issus de licences de Sony devaient faire leur apparition dans le battle royale de, après qu' un insider ait révélé une vidéo montrant certains d'entre eux Cette fois-ci, c'est de façon officielle que. Pour les obtenir, Fall Guys a prévu deux événements distincts, avec l'un permettant d'obtenir le costume de Ratchet, et le second celui de Clank.Le premier événement, ayant lieu du 26 juillet au 1août, permettra aux joueurs de remporter. Plusieurs défis seront à relever, avec bien évidemment le skin comme récompense ultime, mais aussi d'autres cadeaux :Le second événement aura quant à lui lieu du 6 au 15 août, avec toujours plusieurs défis à relever pour espérer débloquer plusieurs récompenses, dontUn petit bonus sera offert aux joueurs s'ils parviennent à terminer les deux événements, une bannière en l'honneur de, présente dans Ratchet and Clank: Rift Apart . Si vous le désirez, vous retrouverez tous les détails concernant la conception de ces skins spéciaux directement sur le blog officiel de PlayStation juste ici Pour rappel, Fall Guys est disponible sur PS4, PS5 et PC et devrait également paraître sur les consoles Xbox ainsi que sur Nintendo Switch. Cependant, suite à un report, aucune date fixe n'est connue. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire