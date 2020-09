Fall Guys regroupait les tricheurs ensemble, sur « Cheater Island »

Here's another video that we think is Cheater Island



The person recording isn't cheating...



Either they didn't cheat, just for the video...



Or it's a genuine server and a legit player...



Either way, it makes the game look bad pic.twitter.com/wxTyIA9Urr — Fall Guys (@FallGuysGame) September 14, 2020

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 18,99 euros

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis son lancement en août dernier,. L'expérience des joueurs est donc gâchée, ce qui ne manque pas d'agacer les développeurs, qui ont tenté de réduire ces utilisateurs malveillants. Si plusieurs petites mises à jour ont été implantées dans le but d'apporter de la solidité dans la lutte anti-triche, nous avions appris il y a peu que Mediatonic avait décidé de faire appel au système anti-triche d'Epic Games, Easy Anti-Cheat , afin d'être plus performant pour interdire ces joueurs.Toutefois, sur Twitter les développeurs expliquent avoir secrètement lancé. Ainsi, lorsqu'un joueur était assuré d'être un cheater, il était envoyé sur cette île. Naturellement, les premiers jours, le matchmaking était particulièrement long et nombre de ces joueurs indiquaient que les serveurs étaient cassés. Cependant, quelque temps plus tard, l'île des tricheurs battait son plein, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous (Mediatonic précise néanmoins qu'il n'est pas certain qu'il s'agisse de Cheater Island).Le but était ici de dégouter les tricheurs et les convaincre que leur comportement nuisait fortement aux autres joueurs, mais les développeurs expliquent que l'île a désormais fermé ses portes. La lutte n'est cependant pas terminée,. Lors de ce long thread sur Twitter expliquant les aventures de cette île et de la lutte anti-triche,, mais que les équipes n'avaient « pas prévu autant de tricheurs ».Avec l'arrivée Easy Anti-Cheat d'ici quelques jours, les cheaters devraient être encore moins nombreux, pour le plus grand plaisir de la communauté.est, pour rappel, disponible sur PC et PlayStation 4. Une sortie sur Nintendo Switch et Xbox One pourrait toutefois voir le jour . Si vous souhaitez vous le procurer à moindre coût, notre partenaire