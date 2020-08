Fall Guys : Des serveurs personnalisés et privés pourraient prochainement arriver

Nous n'en sommes encore qu'aux balbutiements, mais c'est quelque chose que nous souhaitons voir. Fall Guys est finalement une émission de télévision, et les gens veulent être les réalisateurs et diriger leur propre émission. Nous comprenons totalement la demande, mais il nous faudra un peu plus de temps pour savoir à quoi cela ressemblera exactement. Mais c'est sur notre liste des choses à faire.



- Joe Walsh, lead game designer pour Fall Guys.

Ce n'est pas quelque chose auquel nous nous attendions. Nous avions pris l'habitude de blaguer sur le fait que Fall Guys puisse devenir un acteur esport sur Twitter, mais c'était plus sarcastique qu'autre chose. Mais oui, c'est vraiment cool de voir ce genre de choses émerger.



- Oliver Hindle, CM pour Fall Guys.

S'il est toujours plaisant de voir des jeux vidéo, issus de petits studios, rencontrer un tel succès, cette popularité soudaine peut-être mal vécue par certains. Cependant,, le studio britannique fondé en 2005 et en charge du développement de Fall Guys, peut compter sur le soutien indéfectible de, son éditeur. Même si le nom de Mediatonic peut paraître étranger pour beaucoup, ce studio est à l'origine de plusieurs titres relativement connus, tels Bejeweled 2, Beijing 2008, Sonic aux Jeux Olympiques, Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima...Fort de son expérience de près de 15 années, Mediatonic doit envisager de, afin de répondre aux attentes d'une communauté toujours plus exigeante. Alors que le titre prend des airs compétitifs, au vu d'un prochain Twitch Rivals organisé très prochainement,dans l'organisation de tournois.Dans une interview accordée à nos confrères de The Loadout , Mediatonic annonce qu'un système de parties privées pourrait être intégré, mais qu'à partir du moment où ce dernier aurait du sens dans l'univers créé par le studio britannique.Le community-manager de, Oliver Hindle, estime, lui-aussi, que les parties privées aideront, à coup sûr, les joueurs motivés et intéressés à organiser des événements compétitifs. Ce dernier explique que l'équipe travaille également sur un ensemble de lignes directrices afin que des personnes compétentes puissent organiser des événements dans les meilleures conditions possibles.Pour rappel, Fall Guys est, à l'heure actuelle, uniquement disponible sur PC et PlayStation, mais des rumeurs laissent entendre que de potentielles arrivées sur Xbox One et Nintendo Switch seraient envisagées, en plus d'un portage sur mobile , réservé aux joueurs chinois pour le moment...