Une semaine après le lacement en grande pompe de, qui a écoulé un million de copies dans ses premières 24 heures, l'engouement est bel et bien toujours présent, en dépit des nombreux soucis rencontrés. Mieux,De ce fait,possède des statistiques impressionnantes sur Steam, battant plusieurs jeux sortis récemment, dont Sea of Thieves , qui a lui aussi connu une arrivée fracassante sur la plateforme de Valve. Comme l'indique SteamCharts , avec en moyenne 86 000 joueurs, alors que Sea of Thieves, qui est sorti début juin, n'a jamais fait mieux que 66 000 utilisateurs simultanés. Avec de tels chiffres,, ce qui n'est pas une mince affaire, et devrait selon toute vraisemblance réussir à y rester encore quelque temps.Pour rappel, le jeu développé par Mediatonic accueillera d'ici peu du nouveau contenu , pour diversifier un peu plus l'expérience proposée. Uniquement disponible sur PC et PS4 depuis ce 8 août