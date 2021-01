Fall Guys bientôt disponible dans le Xbox Game Pass ?

Can I play? — Fall Guys Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) January 12, 2021

Étant donné sa disponibilité uniquement sur PC et PlayStation 4, nombreux sont les joueurs Si rien n'est impossible , pour le moment, aucune information officielle n'a eu lieu quant à un éventuel portage du battle royale de Mediatonic.Cependant, les choses pourraient avancer ces prochains jours, puisqu'une réponse énigmatique du compte Twitter de Fall Guys à celui de la marque Xbox laisse penser que le jeu phénomène pourrait. Bien évidemment, si tel était le cas,, mais cela pourrait conduire à un portage sur Xbox One dans un avenir plus ou moins proche.Rappelons que récemment, Among Us , qui n'était disponible sur sur PC et mobiles, a fait son arrivée dans le Xbox Game Pass PC et, quelques jours plus tard, a été annoncé sur Xbox One et Xbox Series . Le jeu multijoueur a, entre-temps, fait son arrivée sur Nintendo Switch. Un chemin que pourrait suivre Fall Guys qui, malgré l'ajout de contenu, voit son nombre de joueurs fortement baisser depuis sa sortie en août dernier.