Fable pourrait être repoussé à 2027 : un nouveau coup dur pour les fans ?

L'attente autour du retour de Fable se fait interminable, et les dernières rumeurs ne risquent pas d'arranger les choses. Alors que le RPG très ambitieux de Playground Games était initialement prévu pour 2025 puis repoussé à 2026, sa sortie pourrait finalement être décalée jusqu'en 2027.
Un développement plus long que prévu
Révélée lors du podcast XboxEra
, l'information provient du célèbre insider Shpeshal Nick
, souvent bien informé sur l'actualité Xbox. D'après lui, deux sources distinctes lui auraient confirmé que le projet ne rencontrerait pourtant aucun problème majeur, mais que la réalisation prendrait simplement « plus de temps que prévu »
.
Si cette révélation reste à prendre avec prudence, étant donné que Shpeshal Nick a parfois vu certaines de ses prédictions être contredites par la réalité, l'insider se montre néanmoins assez sûr de ses propos sur ce sujet précis
.
Une attente qui commence à peser
Cela fait désormais quinze ans que les fans attendent une suite à la célèbre franchise imaginée par Peter Molyneux. Le projet de Playground Games, studio britannique connu pour son travail remarquable sur la saga Forza Horizon, avait été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme en 2020.
Mais depuis son annonce, Fable 4
se montre particulièrement discret, suscitant l'inquiétude chez les joueurs, surtout après les récentes annonces de licenciements massifs du côté des studios Xbox. Si les nouvelles concernant le retard du jeu peuvent décourager les plus impatients, Nick Baker, co-fondateur d'XboxEra, insiste néanmoins sur un point important : la production ne connaît pas de véritable problème majeur
. Selon lui, ce n'est pas une malédiction qui pèse sur le jeu, simplement un travail colossal qui demande du temps pour être bien réalisé
.
Playground Games évite le piège de la précipitation
Bien que l'attente soit longue et frustrante, il est essentiel de rappeler les conséquences d'une sortie précipitée, à l'image du lancement catastrophique de Cyberpunk 2077 en 2020. Mieux vaut donc prendre son mal en patience afin que le jeu soit à la hauteur des attentes.
Si ce nouveau délai s'avère exact, Playground Games et Xbox préféreraient visiblement miser sur la qualité finale du jeu plutôt que sur une sortie prématurée susceptible d'entacher durablement l'image de la licence, ce qui est toujours une bonne chose.
Néanmoins, gardons à l'esprit que l'information n'est pas officielle, et que Fable est toujours prévu pour 2026. C'est en tout cas ce qu'avait assuré Xbox il y a quelques semaines à peine
.
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