Fable en dit plus sur son système de moralité et réputation, qui diffère des précédents jeux

Playground Games a, récemment, partagé des détails concernant le système de moralité et de réputation de Fable.
Depuis son apparition au Xbox Developer Direct du 22 janvier 2026, Fable
est au cœur de l'actualité vidéoludique, et surtout d'interviews. D'ailleurs, le fondateur de Playground Games s'est exprimé à propos du système de moralité et de réputation de Fable, qui opère un grand changement par rapport à celui des précédents opus
.
Un système de moralité et de réputation revu pour Fable
C'est lors d'une interview avec les journalistes du site Xbox Wire que Ralph Fulton, le fondateur de Playground Games, a dit quelques mots à propos du système de moralité et de réputation de Fable
. Sur le titre, il n'est plus question de « bons » ou « mauvais » choi
x, altérant le physique du protagoniste, comme ce fut le cas sur les précédentes entrées de la franchise. Sur Fable, la moralité et la réputation sont jaugées par les personnages, et ce, en fonction des actions effectuées
:
En d'autres termes, il n'y a pas de bien objectif, ni de mal objectif. Il s'agit simplement des opinions subjectives des gens et de ce qu'ils choisissent de valoriser chez quelqu'un d'autre lorsqu'ils portent ce jugement [...]
Notre version de la moralité n'est pas une échelle mobile : nous avons choisi de l'ancrer autour de vos actions, et plus précisément autour de ce que vous faites dans Albion et qui est observé par au moins une autre personne. Ainsi, si vos actions sont vues par une ou plusieurs personnes, vous commencerez à vous forger une réputation à ce sujet.
Pour étayer ses propos, Ralph Fulton a donné quelques exemples, permettant de mieux saisir ce nouveau système de réputation
.
Des exemples concrets concernant la réputation sur Fable
Pour mieux faire comprendre le système de moralité et de réputation de Fable, Ralph Fulton a continué en partageant quelques exemples
, notamment un avec le fameux « coup de pied à un poulet » :
Ainsi, si une personne vous voit donner des coups de pied à un poulet, vous commencerez à acquérir la réputation « Chasseur de poulets » et si suffisamment de personnes vous voient faire cela, ou si vous le faites souvent, cette réputation deviendra l'une des choses pour lesquelles vous serez connu dans cette colonie. Et les gens réagiront à votre égard en fonction de ce qu'ils pensent de cette réputation particulière.
Par ailleurs, Ralph Fulton explique que, sur Fable, votre réputation ne sera pas la même d'un endroit à un autre
: « Il existe un nombre important de réputations que vous pouvez acquérir : vous disposez d'un nuage de mots représentant les réputations dans chaque colonie, et celles-ci peuvent varier d'un endroit à l'autre. Cela signifie que vous pouvez créer des identités complètement différentes dans toutes les colonies en étant une personne différente et en vous comportant de manière différente
». Un système de moralité et de réputation différent des précédents opus, mais qui se veut surtout très ambitieux.
Or, pour vérifier tout cela par soi-même, en explorant Albion, il va falloir patienter encore quelques mois : Fable
doit, pour rappel, arriver au cours de l'automne 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.
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