Fable en dit plus sur son système de moralité et réputation, qui diffère des précédents jeux

Playground Games a, récemment, partagé des détails concernant le système de moralité et de réputation de Fable.

Un système de moralité et de réputation revu pour Fable

En d'autres termes, il n'y a pas de bien objectif, ni de mal objectif. Il s'agit simplement des opinions subjectives des gens et de ce qu'ils choisissent de valoriser chez quelqu'un d'autre lorsqu'ils portent ce jugement [...]



Notre version de la moralité n'est pas une échelle mobile : nous avons choisi de l'ancrer autour de vos actions, et plus précisément autour de ce que vous faites dans Albion et qui est observé par au moins une autre personne. Ainsi, si vos actions sont vues par une ou plusieurs personnes, vous commencerez à vous forger une réputation à ce sujet.

Fable just got a first-ever in-depth breakdown at Developer_Direct - and we have even more detail for you, with answers to all the big questions after the show: https://t.co/xq8V47KEEE — Xbox Wire (@XboxWire) January 22, 2026

Des exemples concrets concernant la réputation sur Fable

Ainsi, si une personne vous voit donner des coups de pied à un poulet, vous commencerez à acquérir la réputation « Chasseur de poulets » et si suffisamment de personnes vous voient faire cela, ou si vous le faites souvent, cette réputation deviendra l'une des choses pour lesquelles vous serez connu dans cette colonie. Et les gens réagiront à votre égard en fonction de ce qu'ils pensent de cette réputation particulière.

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Depuis son apparition au Xbox Developer Direct du 22 janvier 2026,est au cœur de l'actualité vidéoludique, et surtout d'interviews. D'ailleurs,C'est lors d'une interview avec les journalistes du site Xbox Wire que. Sur le titre,x, altérant le physique du protagoniste, comme ce fut le cas sur les précédentes entrées de la franchise.Pour étayer ses propos,, notamment un avec le fameux « coup de pied à un poulet » :: « Il existe un nombre important de réputations que vous pouvez acquérir : vous disposez d'un nuage de mots représentant les réputations dans chaque colonie, et celles-ci peuvent varier d'un endroit à l'autre. Cela signifie que vous pouvez créer des identités complètement différentes dans toutes les colonies en étant une personne différente et en vous comportant de manière différente ». Un système de moralité et de réputation différent des précédents opus, mais qui se veut surtout très ambitieux.Or, pour vérifier tout cela par soi-même, en explorant Albion, il va falloir patienter encore quelques mois :doit, pour rappel, arriver au cours de l'automne 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.