Fable et Perfect Dark ne devraient pas se montrer ce 12 juin

Respectivement annoncés en juillet et décembre 2020,. Depuis ce moment, aucune réelle information et aucune image n'ont été dévoilées, ce qui rend l'attente encore plus longue. Mais en sachant que Microsoft tiendra une conférence majeure ce 12 juin, le Xbox et Bethesda Showcase , un grand nombre de personnes espéraient voir l'une ou l'autre de ces licences montrer un signe de vie.Malheureusement, selon le très bien informé Jeff Grubb , il ne faut pas s'attendre à la présence de Fable et Perfect Dark ce 12 juin. Il explique que « ces deux jeux ne sont pas prêts à être diffusés, ils ont besoin de plus temps ». Selon ses informations, il y avait une chance pour que du gameplay ou de nouveaux teasers soient publiés, mais Microsoft a « tellement d'autres choses à montrer qu'ils vont laisser de côté ces deux jeux pour en favoriser d'autres ». Jeff Grubb conclut sur le sujet en expliquant que nous devrions voir Fable et Perfect Dark l'année prochaine.Naturellement, tout cela doit être pris avec précaution, puisqu'il ne s'agit pas d'une information officielle, mais Jeff Grubb s'est déjà montré très fiable par le passé. Dans tous les cas, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 12 juin, à partir de 19h, pour suivre toutes les annonces de Microsoft et Bethesda, en espérant de très bonnes surprises.