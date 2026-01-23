Fable : Ce compagnon emblématique sera aux abonnés absents

Fable ne possédera, malheureusement, pas ce fameux compagnon, qui a accompagné les joueurs sur les précédents opus.

Pas de compagnon chien sur Fable

Oui, je savais que cette question allait m'être posée. Et vous savez quoi ? Certains membres de l'équipe se réjouissaient que l'on me pose cette question, car j'ai supprimé cela il y a quelque temps. Vous savez pourquoi ? Pour des raisons de développement, n'est-ce pas ? Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, sauf dire qu'un nombre important de membres de l'équipe ne m'ont toujours pas pardonné cette décision.

We interviewed Playground Games' founder and general manager, Ralph Fulton, on Microsoft's upcoming Fable reboot. Here's what he had to say: https://t.co/LriwH6e7Fv pic.twitter.com/c6JFxuw7C7 — IGN (@IGN) January 22, 2026

Les chiens, une place importante dans les jeux

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Comme vous le savez probablement déjà,s'est monté lors du Xbox Developer Direct, qui a eu lieu le jeudi 22 janvier 2026 dans la soirée. Depuis, de nouvelles informations concernant l'action-RPG de Playground Games ont été partagées. Ainsi,Effectivement, lors d'un échange avec les journalistes d'IGN, Ralph Fulton, le fondateur de Playground Games, a confirmé que. Ce dernier indique, d'ailleurs, que plusieurs développeurs ne lui ont « toujours pas pardonné cette décision », qui a été prise pour des raisons liées au développement :Une nouvelle qui pourrait décevoir la communauté, tant les chiens sont devenus des compagnons iconiques dans les jeux vidéo, et même au sein de la licence Fable.Cette décision peut, d'autant plus, sembler étonnante que Fable 2 et Fable 3 mettaient en scène un chien en tant que compagnon. D'ailleurs, beaucoup de joueurs et de joueuses avaient apprécié sa présence. De plus, de nombreux jeux proposent désormais un compagnon canidé : il y a notamment Canigou (Fallout 4), D-Dog dans Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ou encore Boomer dans Far Cry 5, pour ne citer que quelques exemples. Toutefois, et comme vous l'aurez compris,Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver au cours de l'automne 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.