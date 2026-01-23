Fable : Ce compagnon emblématique sera aux abonnés absents

Fable ne possédera, malheureusement, pas ce fameux compagnon, qui a accompagné les joueurs sur les précédents opus.
Comme vous le savez probablement déjà, Fable
s'est monté lors du Xbox Developer Direct, qui a eu lieu le jeudi 22 janvier 2026 dans la soirée. Depuis, de nouvelles informations concernant l'action-RPG de Playground Games ont été partagées. Ainsi, Ralph Fulton a confirmé l'absence d'un compagnon précis sur Fable
.
Pas de compagnon chien sur Fable
Effectivement, lors d'un échange avec les journalistes d'IGN, Ralph Fulton, le fondateur de Playground Games, a confirmé que Fable ne proposera pas de chien en tant que compagnon
. Ce dernier indique, d'ailleurs, que plusieurs développeurs ne lui ont « toujours pas pardonné cette décision
», qui a été prise pour des raisons liées au développement :
Oui, je savais que cette question allait m'être posée. Et vous savez quoi ? Certains membres de l'équipe se réjouissaient que l'on me pose cette question, car j'ai supprimé cela il y a quelque temps. Vous savez pourquoi ? Pour des raisons de développement, n'est-ce pas ? Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, sauf dire qu'un nombre important de membres de l'équipe ne m'ont toujours pas pardonné cette décision.
Une nouvelle qui pourrait décevoir la communauté, tant les chiens sont devenus des compagnons iconiques dans les jeux vidéo, et même au sein de la licence Fable.
Les chiens, une place importante dans les jeux
Cette décision peut, d'autant plus, sembler étonnante que Fable 2 et Fable 3 mettaient en scène un chien en tant que compagnon. D'ailleurs, beaucoup de joueurs et de joueuses avaient apprécié sa présence. De plus, de nombreux jeux proposent désormais un compagnon canidé : il y a notamment Canigou (Fallout 4), D-Dog dans Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ou encore Boomer dans Far Cry 5, pour ne citer que quelques exemples. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, il ne faudra pas compter sur la présence d'un chien en tant que compagnon sur Fable
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Fable
doit arriver au cours de l'automne 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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