Fable aura 1 000 PNJ, avec leurs propres caractéristiques et pouvant être romancés

Playground Games a, récemment, apporté de plus amples informations à propos des nombreux PNJ disponibles sur Fable.

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Fable aura le droit à de très nombreux PNJ

Nous voulions créer chacun de ces PNJ, de leur nom à leur apparence, en passant par leurs traits de personnalité, leur vision morale du monde dont j'ai parlé, leur lieu de travail, leur lieu de vie et leur celle familiale, car il est important pour le joueur de pouvoir découvrir des PNJ uniques. Et comme je l'ai dit, il y en a 1 000 dans le jeu.

Vous pouvez aller parler à chacun d'entre eux dans des conversations entièrement doublées. Vous pourriez vous marier... cela demanderait un peu de travail, mais vous pourriez vous marier avec chacun d'entre eux. Vous pouvez avoir des enfants avec eux, vous pouvez les embaucher, vous pouvez les licencier. Ils sont tout simplement très amusants.

We interviewed Playground Games' founder and general manager, Ralph Fulton, on Microsoft's upcoming Fable reboot. Here's what he had to say: https://t.co/LriwH6e7Fv pic.twitter.com/c6JFxuw7C7 — IGN (@IGN) January 22, 2026

La création procédurale abandonnée pour les PNJ de Fable

Oui, ils sont faits à la main. Il y a beaucoup de choses dans la façon dont nous avons construit la population vivant qui, je pense, pourraient être considérées comme complètement folles. Je pense que nous avons peut-être envisagé, à un moment donné, de les générer de manière procédurale, mais nous avons abandonné cette idée il y a longtemps, car nous voulions créer chacun de ces PNJ.

Considéré comme un action-RPG en monde ouvert,est très attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient la franchise. Et s'il a fallu attendre un long moment avant de voir de nouvelles images, le titre de Playground Games s'est davantage dévoilé, il y a peu. D'ailleurs,En effet, au cours d'une interview avec les journalistes d'IGN,, notamment en explorant Albion. Comme indiqué,. Tous posséderont leur propre personnalité, routine, caractéristiques physiques et même « vision morale du monde » :D'ailleurs, la communauté aura la possibilité de discuter avec ces PNJ, mais aussi d'envisager de les marier et d'avoir des enfants avec eux :Ainsi,. Deux aspects qui ont été rendus possibles par leur développement « fait à la main ».Dans cette même interview, Ralph Fulton explique que, car le studio voulait proposer une « population vivante » :Toutefois, pour découvrir tout cela, manette en main, il va falloir patienter jusqu'à cet automne 2026.est, pour rappel, prévu sur PS5, Xbox Series et PC.