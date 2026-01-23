Fable aura 1 000 PNJ, avec leurs propres caractéristiques et pouvant être romancés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 janvier 2026 à 11h31
Playground Games a, récemment, apporté de plus amples informations à propos des nombreux PNJ disponibles sur Fable.
Fable aura 1 000 PNJ, avec leurs propres caractéristiques et pouvant être romancés
Considéré comme un action-RPG en monde ouvert, Fable est très attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient la franchise. Et s'il a fallu attendre un long moment avant de voir de nouvelles images, le titre de Playground Games s'est davantage dévoilé, il y a peu. D'ailleurs, le fondateur du studio a partagé des détails concernant les PNJ présents dans Fable.

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Fable aura le droit à de très nombreux PNJ

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En effet, au cours d'une interview avec les journalistes d'IGN, le fondateur de Playground Games, Ralph Fulton, a parlé des PNJ que les joueurs et les joueuses pourront rencontrer sur Fable, notamment en explorant Albion. Comme indiqué, Fable comptera pas moins de 1 000 PNJ, au total. Tous posséderont leur propre personnalité, routine, caractéristiques physiques et même « vision morale du monde » : 
Nous voulions créer chacun de ces PNJ, de leur nom à leur apparence, en passant par leurs traits de personnalité, leur vision morale du monde dont j'ai parlé, leur lieu de travail, leur lieu de vie et leur celle familiale, car il est important pour le joueur de pouvoir découvrir des PNJ uniques. Et comme je l'ai dit, il y en a 1 000 dans le jeu.
D'ailleurs, la communauté aura la possibilité de discuter avec ces PNJ, mais aussi d'envisager de les marier et d'avoir des enfants avec eux : 
Vous pouvez aller parler à chacun d'entre eux dans des conversations entièrement doublées. Vous pourriez vous marier... cela demanderait un peu de travail, mais vous pourriez vous marier avec chacun d'entre eux. Vous pouvez avoir des enfants avec eux, vous pouvez les embaucher, vous pouvez les licencier. Ils sont tout simplement très amusants.
Ainsi, les PNJ sur Fable seront très vivants et uniques. Deux aspects qui ont été rendus possibles par leur développement « fait à la main ».


La création procédurale abandonnée pour les PNJ de Fable

fable-creature
Dans cette même interview, Ralph Fulton explique que les développeurs avaient pensé, à un moment, recourir à la génération procédurale pour créer les PNJ de Fable. Or, cette idée a été très vite abandonnée, car le studio voulait proposer une « population vivante » :
Oui, ils sont faits à la main. Il y a beaucoup de choses dans la façon dont nous avons construit la population vivant qui, je pense, pourraient être considérées comme complètement folles. Je pense que nous avons peut-être envisagé, à un moment donné, de les générer de manière procédurale, mais nous avons abandonné cette idée il y a longtemps, car nous voulions créer chacun de ces PNJ.
Miniature vidéo

Toutefois, pour découvrir tout cela, manette en main, il va falloir patienter jusqu'à cet automne 2026. Fable est, pour rappel, prévu sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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