Fable aurait un système de combat similaire à celui de The Witcher 3

Ayant eu accès à une Alpha de Fable, un journaliste a pu tester le système de combat du futur titre de Playground Games. Mais il a observé d'étonnantes similitudes avec l'épopée de Geralt de Riv.
Annoncé pour 2025 sans date de sortie précise, Fable
compte parmi les titres les plus attendus sur Xbox Series et PC. Mais hormis quelques trailers, peu de détails ou d'éléments de gameplay ont été dévoilés. Seules les informations partagées par les quelques journalistes ayant eu accès au titre permettent d'en apprendre plus sur cette épopée. La dernière nouvelle en date a ainsi été partagée le 18 novembre 2024 par Jez Corden, dans le Xbox Two Podcast.
Un Fable avec un morceau d'ADN de CD Projekt RED ?
Lors de cette émission, Jez Cordon a confié avoir « très récemment
» vu des images de la version Alpha du prochain jeu Fable
, et a déclaré qu'il « a l'air fantastique
». Mais très rapidement, il s'est mis à comparer le titre avec The Witcher 3. Plus précisément, il s'attarde sur le système de combat de Fable qui, selon lui, est assez proche de celui imaginé par CD Projekt RED.
Sans pour autant dire qu'il s'agit d'une copie à l'identique du gameplay de The Witcher 3: Wild Hunt
, Jez Cordon note qu'il a retrouvé des mécaniques de combat utilisées par Geralt de Riv comme les pirouettes, les esquives ou encore les roulades
. Il déclare d'ailleurs dans le podcast que « Playground Games a récupéré plusieurs développeurs de CD Projekt Red. Je crois qu'ils ont récupéré leur concepteur de combat, et ça se voit ». S'il ne mentionne aucun nom en particulier, il est possible qu'il fasse référence à Pawel Kapala dans cette déclaration.
En effet, ce dernier a été Senior Gameplay Designer chez CD Projekt RED avant de rejoindre Playground Games. S'il a bien participé au développement de Fable, il ne fait plus partie de ce studio aujourd'hui. Même si cet avis peut changer car le titre n'est toujours qu'en Alpha, il peut susciter l'espoir d'un très bon gameplay sur la partie combat de Fable. Il faut désormais attendre de nouvelles images pour confirmer ou non ce ressenti.
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