Fable aurait un système de combat similaire à celui de The Witcher 3



le 20 novembre 2024 à 16h51 Publié par Justine Manchuelle le 20 novembre 2024 à 16h51

Ayant eu accès à une Alpha de Fable, un journaliste a pu tester le système de combat du futur titre de Playground Games. Mais il a observé d'étonnantes similitudes avec l'épopée de Geralt de Riv.