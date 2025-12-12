Absent des Game Awards, Fable se montrera en janvier assure Xbox

Absents des Game Awards, Fable et Playground Games inquiètent la communauté. Heureusement, Microsoft vient de teaser une présence majeure pour son prochain événement en janvier.
La cérémonie des Game Awards est passée, nous laissant avec de nombreuses révélations, mais aussi un vide notable pour les amateurs de productions de Microsoft. Ni Fable
ni Forza Horizon 6
ne se sont montrés. L'absence de Fable a été ressentie comme un coup dur par une partie de la communauté, qui s'attendait enfin à avoir une date de sortie, mais le retour de cette franchise culte se fait extrêmement discret. Pourtant, l'espoir renaît grâce à Matt Booty, le patron des Xbox Game Studios.
Playground Games confirmé pour le Developer Direct
Matt Booty a profité d'une interview accordée à Variety
pour rassurer les joueurs sur le calendrier à venir. Selon lui, les équipes ont « plus de choses à montrer que ce qui peut tenir dans une seule émission
». Il fait ici référence au prochain Developer Direct de janvier, un rendez-vous désormais incontournable pour la marque. L'information capitale à retenir est la confirmation de la présence du studio Playground Games lors de cet événement
.
C'est une excellente nouvelle pour ceux qui craignaient un report silencieux ou des difficultés de développement.
La présence de Playground Games soulève une question légitime : quel jeu sera mis en avant ?
Le studio britannique jongle actuellement avec deux projets titanesques. D'un côté, le reboot de Fable, attendu comme le messie par les fans de fantasy, de l'autre, Forza Horizon 6 qui a été officialisé en septembre.
Les deux jeux devraient bien être présents, à moins que Playground Games ne se concentre que sur Fable, lui qui est attendu depuis 2020 et son annonce.
Au-delà de l'événement de janvier, Microsoft semble préparer le terrain pour une année 2026 historique
. Matt Booty souligne que cette date marquera une convergence d'anniversaires majeurs : les 25 ans de la marque Xbox, les 40 ans de Bethesda et les 35 ans de Blizzard. Avec des titres comme Gears of War: E-Day et potentiellement Halo: Campaign Evolved à l'horizon, la firme de Redmond doit impérativement rassurer dès maintenant
. Le Developer Direct de janvier sera l'occasion ou jamais de prouver que le projet est sur de bons rails.
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