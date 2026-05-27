F1 25 version 2026 bouleverse ses règles avec le mode Overtake et le circuit Madring

Codemasters dévoile les nouveautés majeures du pack saison 2026 pour F1 25. Au programme, un tout nouveau circuit nommé Madring, l'arrivée très attendue des écuries Audi et Cadillac, ainsi qu'une refonte complète du gameplay marquant la fin du DRS traditionnel au profit de nouvelles mécaniques aérodynamiques.

Le studio Codemasters vient de partager une analyse approfondie de ce qui attend les pilotes virtuels dans le très attendu pack de la saison 2026 pour F1 25. Cette extension majeure promet de transformer l'expérience de jeu en intégrant les futures réglementations de la discipline reine du sport automobile, tout en ajoutant du contenu inédit qui ravira les passionnés.

Le circuit Madring et l'arrivée de nouvelles écuries

Si nous avions déjà eu quelques informations, le studio s'est davantage dévoilé. La pièce maîtresse de cette mise à jour est sans conteste l'introduction du circuit inédit baptisé Madring. Conçu à partir de données de conception assistée par ordinateur préliminaires, ce tracé a été minutieusement modélisé par les développeurs pour offrir un flux de course optimal. Avec ses longues lignes droites et ses virages à haute vitesse, Madring promet des affrontements sous haute tension. Ce circuit sera jouable dans l'ensemble des modes principaux, incluant la Carrière, le Grand Prix, le Contre-la-montre et le mode Mon Écurie.











L'autre ajout majeur concerne la grille de départ elle-même. Pour la première fois depuis 2016, le championnat comptera onze équipes officielles grâce à l'intégration d'Audi et de Cadillac. Le jeu a été entièrement repensé pour s'adapter à cette nouvelle configuration. Les joueurs conservent néanmoins la possibilité de créer leur propre structure dans le mode Mon Écurie, portant ainsi le nombre total de concurrents à douze équipes sur la grille.

Une révolution aérodynamique avec l'Active Aero

L'aspect le plus technique de cette extension réside dans la refonte des monoplaces et de leur comportement. Les développeurs ont intégré les nouvelles règles de 2026, incluant des animations d'aérodynamique active et des voyants d'avertissement intégrés aux véhicules. Le célèbre système de réduction de la traînée, connu sous le nom de DRS, cède sa place à l'Active Aero. Ce nouveau système offrira davantage de flexibilité, étant utilisable sur de plus grandes portions du circuit pour faciliter la prise de virage et l'accélération en ligne droite.

Le mode Overtake accorde une décharge concentrée d'énergie électrique à utiliser dans le tour suivant.

Les mécaniques de dépassement évoluent également de manière significative. Le nouveau mode Overtake s'activera lorsqu'un pilote se trouvera à moins d'une seconde de la voiture le précédant au niveau d'un point de détection. En complément, un mode Boost permettra aux joueurs d'avoir un contrôle direct sur l'énergie supplémentaire de leur batterie. Fait intéressant, le rechargement de cette batterie ne dépendra plus uniquement des phases de freinage, mais pourra s'effectuer en relâchant simplement l'accélérateur.

Un lancement progressif pour les modèles de voitures

Il convient de souligner un détail important pour les puristes de la simulation. Codemasters a précisé que tous les modèles définitifs des monoplaces ne seront pas disponibles dès la sortie de l'extension. Certaines voitures recevront leur apparence finale par le biais d'une mise à jour ultérieure. Pour les joueurs moins à l'aise avec ces nouvelles gestions d'énergie, les options d'assistance permettront toujours de déléguer ces tâches à l'intelligence artificielle du jeu.

Le pack saison 2026 pour F1 25 sera commercialisé le 3 juin prochain au tarif de 30 € sur consoles et 25 € sur ordinateur. Une édition spéciale regroupant le jeu de base et cette extension sera également proposée aux nouveaux venus.