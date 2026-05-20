F1 25 : EA Sports dévoile les nouveautés qui remplacent F1 26

L'éditeur EA Sports bouscule ses habitudes. Au lieu de sortir un traditionnel nouvel opus annuel, la franchise fait l'impasse sur F1 26 pour proposer une extension payante massive destinée à F1 25. Un choix audacieux qui introduit la nouvelle réglementation, des écuries inédites et un circuit flambant neuf.

Comme attendu, F1 26 ne verra pas le jour cette année et sera remplacé par une mise à jour payante de F1 25, permettant de prolonger la durée de vie du jeu sorti l'an dernier, mais aussi laisser plus de temps aux équipes de travailler sur la prochaine itération, qui se veut ambitieuse. Retour sur ce que les joueurs peuvent espérer cette année avec cette mise à jour payante.

Un changement de cap historique pour la licence

Ce fameux Pack Saison 2026 sera disponible dès le 3 juin prochain sur les consoles de dernière génération ainsi que sur PC. Si le tarif officiel reste encore un mystère, il est évident qu'il faudra posséder le jeu de base pour en profiter. Cette décision de ne proposer qu'une mise à jour majeure, bien que payante, surprend dans une année marquée par une refonte totale du règlement de la discipline reine du sport automobile.

Toutefois, le studio justifie cette pause stratégique par la volonté de préparer un retour en force. L'objectif est de consacrer plus de temps au développement du véritable prochain titre prévu pour 2027. Les créateurs promettent d'ailleurs une expérience totalement inédite.

En attendant cette révolution, les amateurs de vitesse auront de quoi s'occuper avec ce pack qui intègre l'intégralité des nouveautés de la saison.

Deux constructeurs de prestige rejoignent la grille

L'attrait principal de cette extension réside dans l'intégration officielle des nouvelles écuries qui feront leurs débuts dans le championnat, en suivant les différents mouvements de la vie réelle. La marque aux anneaux fait son entrée sous le nom d'Audi Revolut suite au rachat de la structure Sauber. De l'autre côté, le géant américain Cadillac s'invite à la fête, portant le nombre d'équipes à onze. Les joueurs auront même l'opportunité de créer la douzième écurie du plateau via le mode carrière.

L'équipe Cadillac a misé sur l'expérience en recrutant les vétérans Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Du côté de chez Racing Bulls, le jeune prodige Arvid Lindblad fera équipe avec Liam Lawson. Enfin, le Français Isack Hadjar décroche le volant tant convoité chez Oracle Red Bull Racing pour épauler le champion du monde Max Verstappen.

Un circuit inédit et une conduite métamorphosée

Outre les pilotes et les monoplaces, le Pack Saison 2026 introduit le tout nouveau circuit urbain de Madrid, baptisé MADRING. Ce tracé hybride de plus de cinq kilomètres, comportant vingt-deux virages techniques, a été conçu exclusivement pour mettre en valeur les performances des nouvelles voitures. Il remplacera le traditionnel Grand Prix d'Espagne et ne sera jouable qu'avec les véhicules de la nouvelle réglementation.





Sur la piste, les sensations de pilotage promettent d'évoluer radicalement. Les développeurs ont intégré les spécificités des nouvelles monoplaces, annoncées comme plus légères et plus agiles. L'ajout majeur réside dans la gestion de l'aérodynamique active et l'introduction d'un mode de dépassement tactique. Ce système octroie un surplus de puissance fulgurant avoisinant les 500 chevaux, obligeant les pilotes virtuels à redoubler de stratégie pour s'imposer. Une présentation détaillée de toutes ces mécaniques est d'ailleurs programmée pour le 26 mai.

Sinon, cette mise à jour arrivera le 3 juin, sur PC, PS5 et Xbox Series.