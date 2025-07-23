F1 25 : la Saison 2 est lancée avec une mise à jour majeure des notes de pilotes et de nouveaux défis

EA Sports accélère avec la Saison 2 de F1 25, proposant aux joueurs de revivre les moments les plus spectaculaires de la saison 2025 de Formule 1. Au programme : scénarios inédits, événements multijoueur intenses et la première mise à jour majeure des notes des pilotes pour coller au plus près de la réalité du championnat.

La Saison 2 de F1 25 : des moments forts à revivre

Le mode Élimination fait son retour avec les F1 officielles

Première mise à jour des notes pilotes pour refléter la saison 2025

Oscar Piastri, Isack Hadjar et Kimi Antonelli , dont les performances exceptionnelles cette saison leur valent une nette progression.

, dont les performances exceptionnelles cette saison leur valent une nette progression. Des ajustements pour Max Verstappen, Carlos Sainz et Yuki Tsunoda, reflétant la dynamique actuelle du championnat.

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Une récompense gratuite : la livrée McLaren x Google Chrome

Disponible du, cette nouvelle saison de contenu invite les joueurs à se replonger dans deux événements phares de la saison en cours comme la première victoire remarquée delors du. La pole position surprise décrochée parlors de la course sprint duest également un point fort.Ces moments marquants sont à expérimenter à travers les, permettant aux joueurs de revivre ou même de réécrire l'histoire à leur manière.Très apprécié par la communauté, le mode multijoueurrevient pour une durée limitée dansavec une nouveauté : l'utilisation des. Toutes les 25 secondes, le pilote en dernière position est éliminé, garantissant une compétition acharnée et une tension maximale sur la piste. Chaque semaine, les joueurs les plus performants pourront débloquer des récompenses exclusives.Dès le, les joueurs pourront découvrir la toute première mise à jour des, élaborée à partir des performances récentes, des statistiques historiques et des avis d'experts. Plusieurs pilotes voient leurs notes évoluer significativement, notamment :Le classement complet des notes est accessible directement via le jeu.Afin de célébrer la double victoire de McLaren au, tous les joueurs se connectant à F1 25 entre lerecevront gratuitement la livrée spéciale. Celle-ci sera disponible directement via la messagerie interne du jeu.La Saison 2 sera disponible jusqu'en septembre donc, avant de laisser place à la saison 3 et du nouveau contenu. F1 25 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.