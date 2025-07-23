F1 25 : la Saison 2 est lancée avec une mise à jour majeure des notes de pilotes et de nouveaux défis

EA Sports accélère avec la Saison 2 de F1 25, proposant aux joueurs de revivre les moments les plus spectaculaires de la saison 2025 de Formule 1. Au programme : scénarios inédits, événements multijoueur intenses et la première mise à jour majeure des notes des pilotes pour coller au plus près de la réalité du championnat.
La Saison 2 de F1 25 : des moments forts à revivre
Disponible du 23 juillet au 16 septembre
, cette nouvelle saison de contenu invite les joueurs à se replonger dans deux événements phares de la saison en cours comme la première victoire remarquée de Lewis Hamilton sous les couleurs Ferrari
lors du Grand Prix de Chine
. La pole position surprise décrochée par Kimi Antonelli
lors de la course sprint du Grand Prix de Miami
est également un point fort.
Ces moments marquants sont à expérimenter à travers les Événements Scénario
, permettant aux joueurs de revivre ou même de réécrire l'histoire à leur manière.
Le mode Élimination fait son retour avec les F1 officielles
Très apprécié par la communauté, le mode multijoueur Élimination
revient pour une durée limitée dans F1 25
avec une nouveauté : l'utilisation des véritables monoplaces de Formule 1
. Toutes les 25 secondes, le pilote en dernière position est éliminé, garantissant une compétition acharnée et une tension maximale sur la piste. Chaque semaine, les joueurs les plus performants pourront débloquer des récompenses exclusives.
Première mise à jour des notes pilotes pour refléter la saison 2025
Dès le 24 juillet
, les joueurs pourront découvrir la toute première mise à jour des notes des pilotes
, élaborée à partir des performances récentes, des statistiques historiques et des avis d'experts. Plusieurs pilotes voient leurs notes évoluer significativement, notamment :
- Oscar Piastri, Isack Hadjar et Kimi Antonelli, dont les performances exceptionnelles cette saison leur valent une nette progression.
- Des ajustements pour Max Verstappen, Carlos Sainz et Yuki Tsunoda, reflétant la dynamique actuelle du championnat.
Le classement complet des notes est accessible directement via le jeu.
Une récompense gratuite : la livrée McLaren x Google Chrome
Afin de célébrer la double victoire de McLaren au Grand Prix de Grande-Bretagne 2025
, tous les joueurs se connectant à F1 25 entre le 30 juillet et le 16 septembre
recevront gratuitement la livrée spéciale McLaren x Google Chrome
. Celle-ci sera disponible directement via la messagerie interne du jeu.
La Saison 2 sera disponible jusqu'en septembre donc, avant de laisser place à la saison 3 et du nouveau contenu. F1 25 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
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