F1 25 est gratuit quelques jours, profitez-en

Cinq mois après la sortie du jeu de course, un week-end gratuit est organisé sur F1 25 pour le mettre en avant tandis que la saison de Formule 1 est sur le point de se conclure.
Sorti à la fin du mois de mai dernier, F1 25 a déjà séduit les joueurs
, comme chaque année, mais EA et Codemasters souhaitent le mettre en avant encore davantage, pour que celles et ceux qui hésitent puissent avoir un vrai aperçu de l'expérience, et se décider à l'acheter. C'est possible, puisqu'un long week-end gratuit arrive pour les joueurs de F1 25
, sur toutes les plateformes.
F1 25 organise un premier week-end gratuit
Dès ce 16 octobre, et pour une durée de quatre jours (jusqu'au 20), tout le monde peut tenter l'expérience et potentiellement tomber sous son charme
. L'expérience est la même que la version payante, avec tous les modes de jeu et tout le contenu accessible.
Comme nous vous le disions, cette offre ne concerne pas qu'une seule plateforme, puisque F1 25 sera jouable gratuitement sur PC, via Steam, mais aussi sur PS5 et Xbox Series
. Parfait pour se lancer dans l'aventure le temps d'un long week-end. Côté disponibilité, voici les heures sur chacune de ces plateformes :
- PC → Du 16 octobre 17h au 20 octobre à la même heure
- PlayStation 5 → Du 16 octobre 22h au 20 octobre à la même heure
- Xbox Series → Du 16 octobre 22h au 20 octobre à la même heure
Cette mise en avant a aussi pour but de célébrer du contenu ajouté alors que le Grand Prix des États-Unis se déroulera à la même période. Les joueurs pourront découvrir un tout nouveau Défi Pro, qui permettra d'affronter Ollie Bearman. Les joueurs pourront donc tenter de faire mieux que lui dans ce mode de jeu, pour débloquer des récompenses exclusives.
Enfin, si vous avez été séduit, sachez que vous pouvez vous procurer F1 25
tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le proposant, à des prix défiant toute concurrence, sur :
- Xbox Series
- Édition Standard → 24,29 € au lieu de 80 €, soit 70 % de réduction.
- Édition Iconic → 33,49 € au lieu de 100 €, soit 67 % de réduction.
- PS4 et PS5
- Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)