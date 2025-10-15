F1 25 est gratuit quelques jours, profitez-en

Cinq mois après la sortie du jeu de course, un week-end gratuit est organisé sur F1 25 pour le mettre en avant tandis que la saison de Formule 1 est sur le point de se conclure.

F1 25 organise un premier week-end gratuit

PC → Du 16 octobre 17h au 20 octobre à la même heure

→ Du 16 octobre 17h au 20 octobre à la même heure PlayStation 5 → Du 16 octobre 22h au 20 octobre à la même heure

→ Du 16 octobre 22h au 20 octobre à la même heure Xbox Series → Du 16 octobre 22h au 20 octobre à la même heure

Xbox Series

Édition Standard → 24,29 € au lieu de 80 €, soit 70 % de réduction. Édition Iconic → 33,49 € au lieu de 100 €, soit 67 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Sorti à la fin du mois de mai dernier,, comme chaque année, mais EA et Codemasters souhaitent le mettre en avant encore davantage, pour que celles et ceux qui hésitent puissent avoir un vrai aperçu de l'expérience, et se décider à l'acheter. C'est possible, puisqu', sur toutes les plateformes.Dès ce. L'expérience est la même que la version payante, avec tous les modes de jeu et tout le contenu accessible.Comme nous vous le disions, cette offre ne concerne pas qu'une seule plateforme,. Parfait pour se lancer dans l'aventure le temps d'un long week-end. Côté disponibilité, voici les heures sur chacune de ces plateformes :Cette mise en avant a aussi pour but de célébrer du contenu ajouté alors que le Grand Prix des États-Unis se déroulera à la même période. Les joueurs pourront découvrir un tout nouveau Défi Pro, qui permettra d'affronter Ollie Bearman. Les joueurs pourront donc tenter de faire mieux que lui dans ce mode de jeu, pour débloquer des récompenses exclusives.Enfin, si vous avez été séduit, sachez que vous pouvez vous procurertout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le proposant, à des prix défiant toute concurrence, sur :