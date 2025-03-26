F1 25 : Une date de sortie confirmée, Lewis Hamilton à l'honneur, nouveau mode histoire et refonte complète de Mon Écurie, tout savoir du nouvel épisode

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 mars 2025 à 17h28
EA Sports vient d'annoncer officiellement F1 25, le nouvel opus très attendu de la franchise officielle de Formule 1. Cette édition marque un tournant avec Lewis Hamilton à l'affiche, des collaborations cinématographiques inédites et une refonte majeure du mode « Mon Écurie ».
F1 25 : Une date de sortie confirmée, Lewis Hamilton à l'honneur, nouveau mode histoire et refonte complète de Mon Écurie, tout savoir du nouvel épisode

Date de sortie confirmée pour F1 25


Pour célébrer le 75e anniversaire de la Formule 1, EA Sports propose une expérience enrichie et plus immersive que jamais, disponible dès le 30 mai 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Au programme : le mode histoire « Point de Rupture » revisité, une refonte complète du mode Mon Écurie et de nombreuses surprises pour les fans de la discipline.

Après un F1 24 qui aura déçu la communauté, ce nouvel épisode, toujours développé par Codemasters et édité par EA Sports, est attendu de pied ferme. Voici les nouveautés détaillés de ce F1 25.

Lewis Hamilton star de l'Édition Iconique

Cette année, Lewis Hamilton est mis en avant dans l'Édition Iconique du jeu, disponible exclusivement en version numérique. Les joueurs qui précommanderont cette édition pourront bénéficier d'un accès anticipé jusqu'à trois jours avant la sortie officielle, ainsi que du contenu exclusif inspiré du film événement « F1 » d'Apple Original Films, prévu dans les cinémas en juin.

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L'Édition Standard, quant à elle, mettra en avant les pilotes Oscar Piastri, Carlos Sainz et Oliver Bearman sur la couverture, et proposera également des bonus de précommande intéressants comme :
  • Un Pack Célébration F1 25
  • Un Pack de démarrage F1 World
  • 5 000 PitCoin à utiliser en jeu

Point de Rupture revient avec une intrigue palpitante

Le mode histoire apprécié des joueurs, nommé Point de Rupture, fait son retour dans F1 25 avec une intrigue encore plus intense. Cette année, l'équipe fictive Konnersport sera au cœur d'un événement dramatique menaçant sa quête du championnat. Le mode proposera désormais plusieurs niveaux de difficulté afin d'être accessible à tous, des pilotes débutants aux vétérans du volant.

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Refonte majeure du mode Mon Écurie et nouvelles sensations de course

EA Sports promet également une refonte majeure du mode Mon Écurie, offrant aux joueurs de nouvelles responsabilités en tant que propriétaires d'écurie avant même de prendre le volant en tant que pilotes. Sur la piste, le jeu bénéficiera également d'innovations techniques notables grâce au moteur EGO et à la technologie LIDAR, renforçant le réalisme et les sensations de conduite sur plusieurs circuits emblématiques.

Une saison 2025 riche en émotions et en nouveautés

F1 25 sera l'occasion de revivre une saison historique marquée par le transfert spectaculaire de Lewis Hamilton vers Ferrari. Avec un choix de pilotes jamais vu ces dernières années, entre jeunes talents et vétérans en quête de titres, le jeu proposera de multiples options inédites aussi bien en solo qu'en multijoueur. Lee Mather, Senior Creative Director chez Codemasters, explique :
Cette année, nous offrons aux joueurs encore plus d'opportunités de se connecter et de se confronter à leurs rivaux. Nous avons hâte d'en dévoiler davantage dans les semaines à venir.
F1 25 est disponible à la précommande dès maintenant. Les joueurs possédant déjà F1 23 ou F1 24 sur PlayStation 5, Xbox Series ou sur PC pourront profiter d'une réduction exclusive de 15 % sur l'Édition Iconique grâce à l'offre fidélité.

Miniature vidéo

La saison virtuelle débutera officiellement le 30 mai 2025. Pour la petite anecdote, la sortie interviendra juste après le GP de Monaco, et juste avant le Grand Prix d'Espagne, en plein durant les essais.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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