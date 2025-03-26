F1 25 : Une date de sortie confirmée, Lewis Hamilton à l'honneur, nouveau mode histoire et refonte complète de Mon Écurie, tout savoir du nouvel épisode

EA Sports vient d'annoncer officiellement F1 25, le nouvel opus très attendu de la franchise officielle de Formule 1. Cette édition marque un tournant avec Lewis Hamilton à l'affiche, des collaborations cinématographiques inédites et une refonte majeure du mode « Mon Écurie ».

Date de sortie confirmée pour F1 25

Lewis Hamilton star de l'Édition Iconique

Un Pack Célébration F1 25

Un Pack de démarrage F1 World

5 000 PitCoin à utiliser en jeu

Point de Rupture revient avec une intrigue palpitante

Refonte majeure du mode Mon Écurie et nouvelles sensations de course

Une saison 2025 riche en émotions et en nouveautés

Cette année, nous offrons aux joueurs encore plus d'opportunités de se connecter et de se confronter à leurs rivaux. Nous avons hâte d'en dévoiler davantage dans les semaines à venir.

Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une réduction

Pour célébrer le 75anniversaire de la Formule 1, EA Sports propose une expérience enrichie et plus immersive que jamais, disponiblesur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Au programme : le mode histoire « Point de Rupture » revisité, une refonte complète du mode Mon Écurie et de nombreuses surprises pour les fans de la discipline.Après un F1 24 qui aura déçu la communauté, ce nouvel épisode, toujours développé par Codemasters et édité par EA Sports, est attendu de pied ferme. Voici les nouveautés détaillés de ceCette année,, disponible exclusivement en version numérique. Les joueurs qui précommanderont cette édition pourront bénéficier d'un accès anticipé jusqu'à trois jours avant la sortie officielle, ainsi que du contenu exclusif inspiré du film événement « F1 » d'Apple Original Films, prévu dans les cinémas en juin.L'Édition Standard, quant à elle, mettra en avant les pilotes Oscar Piastri, Carlos Sainz et Oliver Bearman sur la couverture, et proposera également des bonus de précommande intéressants comme :Le mode histoire apprécié des joueurs, nommé Point de Rupture,avec une intrigue encore plus intense. Cette année, l'équipe fictive Konnersport sera au cœur d'un événement dramatique menaçant sa quête du championnat. Le mode proposera désormais plusieurs niveaux de difficulté afin d'être accessible à tous, des pilotes débutants aux vétérans du volant.EA Sports promet également une refonte majeure du mode Mon Écurie, offrant aux joueurs de nouvelles responsabilités en tant que propriétaires d'écurie avant même de prendre le volant en tant que pilotes. Sur la piste, le jeu bénéficiera également, renforçant le réalisme et les sensations de conduite sur plusieurs circuits emblématiques.. Avec un choix de pilotes jamais vu ces dernières années, entre jeunes talents et vétérans en quête de titres, le jeu proposera de multiples options inédites aussi bien en solo qu'en multijoueur. Lee Mather, Senior Creative Director chez Codemasters, explique :F1 25 est disponible à la précommande dès maintenant. Les joueurs possédant déjà F1 23 ou F1 24 sur PlayStation 5, Xbox Series ou sur PC pourront profiter d'une réduction exclusive de 15 % sur l'Édition Iconique grâce à l'offre fidélité.. Pour la petite anecdote, la sortie interviendra juste après le GP de Monaco, et juste avant le Grand Prix d'Espagne, en plein durant les essais.Notre partenaire