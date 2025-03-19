F1 25 : La date de sortie fuite déjà, avec une édition spéciale

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 mars 2025 à 14h36
Alors qu'une annonce officielle est prévue dans les prochains jours, la date de sortie de F1 25 vient de fuiter sur Internet, révélant également une édition spéciale inédite.
F1 25 : La date de sortie fuite déjà, avec une édition spéciale
Alors que la saison de Formule 1 vient de reprendre, avec le Grand Prix d'Australie qui a vu Lando Norris remporter la course, l'actualité autour de ce sport automobile ne faiblit pas.

Chaque année, les amateurs de Formule 1 attendent impatiemment la révélation du nouvel opus de la célèbre franchise de Codemasters et EA Sports. Cette fois, l'effet de surprise est légèrement gâché par une fuite, qui dévoile à l'avance la date de sortie officielle et les premières informations sur les éditions prévues. Ce leak provoquera peut-être une annonce précipitée de la part d'Electronic Arts.

Une sortie fixée au 30 mai

Grâce au célèbre dataminer billbil-kun, particulièrement fiable concernant les fuites dans l'industrie vidéoludique, nous savons désormais que F1 25 sera officiellement annoncé la semaine prochaine, en tout cas selon les plans initiaux. Mais surtout, la date de lancement a été révélée en avance : le jeu sera disponible dès le 30 mai 2025.
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Comme c'est désormais souvent le cas avec les gros jeux annuels, F1 25 proposera deux éditions au lancement :
  • Édition Standard à 59,99 €, disponible à partir du 30 mai.
  • Édition Iconic à 79,99 €, qui offrira un accès anticipé de 3 jours dès le 27 mai.
Cette édition Iconic promet d'autres contenus supplémentaires, mais ces derniers n'ont pas encore été détaillés par EA Sports et Codemasters.

Quelles plateformes pour F1 25 ?

Pour l'instant, aucun détail précis sur les plateformes n'a filtré. L'incertitude demeure notamment quant à une éventuelle sortie sur PS4 et Xbox One. Étant donné la tendance actuelle, une sortie uniquement sur PS5, Xbox Series et PC semble probable, mais il faudra attendre l'annonce officielle prévue pour la semaine prochaine afin d'avoir une confirmation.

Des précisions attendues lors de l'annonce officielle

Malgré cette fuite, la présentation officielle du jeu le semaine prochaine (ou plus tôt) devrait apporter davantage d'informations sur les nouveautés de gameplay, les modes disponibles ainsi que la présence éventuelle de pilotes ou d'équipes légendaires, éléments qui intéressent particulièrement les joueurs chaque année.

F1 25 devra notamment convaincre après un opus précédent globalement apprécié, mais jugé trop classique par certains joueurs. 

Le titre sera donc disponible à partir du 30 mai 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, en attendant la confirmation éventuelle des versions old-gen, à condition que le leak se précise. Restez connectés pour l'annonce officielle de la semaine prochaine, où davantage de détails seront révélés.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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