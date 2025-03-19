F1 25 : La date de sortie fuite déjà, avec une édition spéciale

Alors qu'une annonce officielle est prévue dans les prochains jours, la date de sortie de F1 25 vient de fuiter sur Internet, révélant également une édition spéciale inédite.

Une sortie fixée au 30 mai





Édition Standard à 59,99 € , disponible à partir du 30 mai.

, disponible à partir du 30 mai. Édition Iconic à 79,99 €, qui offrira un accès anticipé de 3 jours dès le 27 mai.

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨



Here is the release date of EA Sports F1 25, the upcoming F1 videogame from EA Sports.



We reveal other details in our last report including:

📅 Announce date

🗒️ Editions Listing

💰 PC pricinghttps://t.co/1QpSoBMBAd — billbil-kun (@billbil_kun) March 19, 2025

Quelles plateformes pour F1 25 ?

Des précisions attendues lors de l'annonce officielle

Alors que la saison de Formule 1 vient de reprendre, avec le Grand Prix d'Australie qui a vu Lando Norris remporter la course, l'actualité autour de ce sport automobile ne faiblit pas.Chaque année, les amateurs de Formule 1 attendent impatiemment la révélation du nouvel opus de la célèbre franchise de Codemasters et EA Sports. Cette fois, l'effet de surprise est légèrement gâché par une fuite,. Ce leak provoquera peut-être une annonce précipitée de la part d'Electronic Arts.Grâce au célèbre dataminer billbil-kun, particulièrement fiable concernant les fuites dans l'industrie vidéoludique, nous savons désormais quesera officiellement annoncé la semaine prochaine, en tout cas selon les plans initiaux. Mais surtout, la date de lancement a été révélée en avance : le jeu sera disponible dès leComme c'est désormais souvent le cas avec les gros jeux annuelsau lancement :Cettepromet d'autres contenus supplémentaires, mais ces derniers n'ont pas encore été détaillés par EA Sports et Codemasters.Pour l'instant, aucun détail précis sur les plateformes n'a filtré. L'incertitude demeure notamment quant à une éventuelle sortie sur. Étant donné la tendance actuelle, une sortie uniquement sursemble probable, mais il faudra attendre l'annonce officielle prévue pour la semaine prochaine afin d'avoir une confirmation.Malgré cette fuite, la présentation officielle du jeu le semaine prochaine (ou plus tôt) devrait apporter davantage d'informations sur les nouveautés de gameplay, les modes disponibles ainsi que la présence éventuelle de pilotes ou d'équipes légendaires, éléments qui intéressent particulièrement les joueurs chaque année.F1 25 devra notamment convaincre après un opus précédent globalement apprécié, mais jugé trop classique par certains joueurs.Le titre sera donc disponible à partir dusur PC, PS5 et Xbox Series, en attendant la confirmation éventuelle des versions old-gen, à condition que le leak se précise. Restez connectés pour l'annonce officielle de la semaine prochaine, où davantage de détails seront révélés.