Everwild : Les premières images de l'exclu Xbox annulée ont fuité

Les toutes premières captures d'écran d'Everwild, le projet mystérieux de Rare annulé plus tôt cette année, viennent d'apparaître en ligne via le portfolio d'un ancien artiste du studio.
Annoncé en 2019 comme la prochaine grande exclusivité de Rare, Everwild promettait un monde féérique, coloré et poétique
, peuplé de créatures fantastiques. Mais après des années de silence et une vague de licenciements chez Microsoft, le projet a été officiellement annulé
. Aujourd'hui, des captures d'écran inédites viennent offrir un dernier aperçu de ce que le jeu aurait pu être.
Des images issues du portfolio d'un ancien artiste
Ces screenshots d'Everwild
ont été repérés sur le site portfolio d'un artiste ayant travaillé sur le jeu, avant d'être relayés par MP1ST
. D'après les informations disponibles, les images proviendraient d'une version du jeu proche de son annulation.
On y découvre plusieurs éléments d'interface, dont le menu d'inventaire permettant de naviguer entre différentes catégories : Favourites, Figments, Tools, Mosaics, Seeds et Plants. Les Figments, notamment, ressemblent à de petites créatures végétales étranges. À droite de l'écran, on distingue le personnage du joueur debout près d'un cercle de pierres, dans un environnement brumeux et stylisé.
Des indices sur le gameplay envisagé
Ces menus laissent entrevoir un système de personnalisation et de collecte
évoquant le farming ou la construction de base. Difficile cependant de savoir si ces mécaniques représentaient le cœur du jeu ou un simple aspect secondaire. D'autres captures montrent les paramètres graphiques du titre, ainsi que quelques paysages flous qui rappellent les premières bandes-annonces du jeu.
Même si ces visuels restent limités, ils constituent la seule véritable trace du gameplay d'Everwild au-delà des vidéos de présentation diffusées par Rare.
Un rêve avorté malgré les ambitions de Rare
Lors de son annonce, Everwild avait immédiatement marqué les esprits grâce à sa direction artistique unique et sa promesse d'un univers contemplatif
. Mais dès 2022, plusieurs rapports faisaient état de difficultés internes de développement et de changements de direction.
En février dernier, Phil Spencer
, PDG de Microsoft Gaming, évoquait encore publiquement la progression du projet et la liberté laissée aux équipes de Rare, rappelant que le projet avançait bien. Mais quelques semaines plus tard, Everwild a été officiellement annulé
, mettant fin à un développement de près de cinq ans. Rare se concentre désormais sur Sea of Thieves
, son jeu de pirates en ligne, tandis que l'avenir du studio reste flou.
Everwild restera comme un projet fascinant mais inachevé
, dont les images rappellent tout le potentiel artistique et narratif que Rare semblait vouloir insuffler à sa nouvelle création.
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