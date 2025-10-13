Everwild : Les premières images de l'exclu Xbox annulée ont fuité

Le très attendu Everwild annulé par Xbox après les nouveaux licenciements

Coup dur pour les équipes de Rare et pour les joueurs qui attendaient avec impatience Everwild : l'ambitieux projet a été annulé dans le cadre d'une vaste restructuration de la branche gaming de Microsoft. Cette décision intervient alors que l'entreprise procède à une nouvelle série de licenciements massifs, touchant particulièrement son emblématique studio britannique.