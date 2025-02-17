Everwild est en bonne voie d'après les déclarations de Phil Spencer

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 février 2025 à 15h05
Longtemps resté silencieux, le projet Everwild n'est pourtant pas abandonné. D'ailleurs, Phil Spencer a récemment partagé quelques informations au sujet du titre de Rare.
Everwild est en bonne voie d'après les déclarations de Phil Spencer
Annoncé pour la première fois en 2019, le développement d'Everwild a connu de nombreux problèmes. Rare communique d'ailleurs très peu au sujet de sa dernière production, au point de faire craindre à la communauté une annulation. Cependant, l'espoir est toujours permis, car le titre reste prévu pour 2025. Après une image partagée le 25 décembre 2024 comme un cadeau de Noël à destination des joueurs, Phil Spencer a pris la parole pour donner des nouvelles du projet.

Phil Spencer est enthousiaste en évoquant l'avenir d'Everwild

Le 16 février 2025, le directeur d'Xbox Games Studios était l'invité exceptionnel de la 250e émission du podcast XboxEra sur YouTube. Pendant 36 minutes, Phil Spencer a été interrogé sur de nombreux sujets, notamment sur le cas Everwild. Rappelons que le titre est une exclusivité des Xbox Game Studios qui sortira sur Xbox Series ainsi que sur PC. 

Même si la réponse de Phil Spencer est brève, elle révèle que la production n'est pas abandonnée et qu'elle semble en bonne voie. « J'étais aussi chez Rare il y a peu et c'était génial de voir l'équipe d'Everwild et leur progression sur le jeu. Cela fait longtemps. Nous avons pu donner du temps à ces équipes et avoir malgré tout un catalogue de jeux qui reste très complet. C'est un rêve que Matt (Booty) et moi avions depuis longtemps. »

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Phil Spencer a également déclaré qu'Everwild était l'un des titres qu'il attendait le plus. Cette déclaration est donc rassurante, même si Rare a été contraint de reprendre le projet à zéro suite au départ soudain de l'ex-directeur créatif du projet en 2020. Toutefois, il faudra attendre un prochain Xbox Showcase avant de découvrir de nouvelles images du titre ou une vidéo de présentation.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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