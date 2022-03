Everwild devrait proposer un « monde multijoueur à grande échelle »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En 2019, l'exclusivité Xbox et le prochain jeu de Rare (), Everwild, s'était illustré dans un trailer des plus charmants. Les joueurs et les joueuses se disaient plutôt intrigués par le titre et avaient hâte de le découvrir. Malheureusement, depuis cette première annonce, nous n'avions eu que très peu d'informations.Heureusement, ce silence radio vient d'être brisé. En effet, l'utilisateur Twitter Klobrille a repéré de. C'est sur sa page Linkedln que Jordan Bell, développeur s'occupant du gameplay du titre, a partagé quelques détails. Il indique ainsi que le jeu est développé sous le moteur Unreal Engine 4 et qu'il devrait proposer « un monde multijoueur à grande échelle ». Par ailleurs, Everwild devrait comporter des « systèmes d'intelligence artificielle étendus ».Ces propos restent, malgré tout, assez flous. Le développeur n'a, malheureusement, pas donné de plus amples informations. Il faudra donc attendre une nouvelle communication officielle de la part de Rare pour en savoir plus quant à ce titre des plus mystérieux.Par ailleurs, la sortie d'ne serait pas prévue pour cette année. Pour le moment, nous ne possédons pas de date de lancement. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que de nouvelles informations concernant le titre seront disponibles.