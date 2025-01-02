Everwild : Ce petit cadeau redonne de l'espoir à la communauté

Si elle est restée très discrète ces dernières années, Everwild (toute nouvelle licence de Rare) a offert une surprise inattendue aux joueurs, prouvant que le développement n'est pas abandonné.
À l'évocation du nom Rare (ou Rareware pour les plus anciens), des jeux comme Conker's Bad Fur Day, Banjo-Kazooie, GoldenEye 007, Killer Instinct ou Perfect Dark viennent immédiatement à l'esprit. Si le dernier jeu en date du studio est Sea of Thieves
, Rare n'a sorti aucun nouveau jeu depuis 2018.
Pourtant, les joueurs guettent avec impatience l'arrivée de leur toute nouvelle franchise : Everwild
.
Annoncé pour la première fois en 2019, le projet a connu de nombreux problèmes lors de son développement. L'absence totale d'informations a également suscité l'inquiétude, laissant supposer qu'Everwild avait été abandonné.
Cependant, le jeu semble toujours en développement. C'est en tout cas ce que laisse supposer une image partagée sur les réseaux sociaux de Rare.
Un nouvel artwork d'Everwild, comme un cadeau du ciel pour la communauté
Sur la publication Instagram en date du 25 décembre 2024, il est possible de voir un message souhaitant à la communauté de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année. Cependant, l'image choisie pour illustrer ce mot est un artwork inédit d'Everwild
. Il n'en fallait pas plus aux joueurs pour manifester leur joie. Dans les commentaires de la publication, il est possible de voir des utilisateurs espérer la diffusion prochaine d'une nouvelle bande-annonce, de partager leur amour du titre et de croire en l'annonce prochaine d'une date de sortie.
En effet, le titre de Rare était originellement prévu pour 2025
. Cependant, cette date pourrait être amenée à changer au vu du développement chaotique du projet. Mais cette illustration présentant un arbre et de nombreuses étoiles semble indiquer que le projet a grandi et que l'espoir est encore permis. Le titre édité par Xbox Games Studios pourrait donc s'inviter lors de l'événement prévu fin janvier.
Affaire à suivre…
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