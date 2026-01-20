Le nouveau jeu du papa de Tarkov sera dévoilé le 1er février

Le créateur d'Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, multiplie les énigmes autour d'un nouveau projet baptisé COR3. Un site web affiche désormais un compte à rebours fixant une révélation imminente au 1er février. S'agit-il d'un jeu solo ou d'une nouvelle ère pour le studio ?
Depuis quelques jours, la communauté d'Escape from Tarkov
est en ébullition, mais pas pour une mise à jour du célèbre extraction shooter. Nikita Buyanov, la tête pensante de Battlestate Games, joue avec les nerfs de ses fans à travers une série d'images cryptiques et de casse-têtes publiés sur les réseaux sociaux. Tout ceci mène à un nom de code qui commence à faire grand bruit : COR3
. Une initiative qui semble s'éloigner des champs de bataille de Tarkov pour explorer des horizons bien plus lointains
.
Un compte à rebours lancé pour le 1er février
Un nouveau site web
vient de faire son apparition, ne présentant rien d'autre qu'une vidéo floue et un compte à rebours fatidique. En analysant les images image par image, on distingue ce qui ressemble à une vue à la première personne s'éloignant progressivement pour révéler une planète entière. La date est fixée : le 1er
février à 16h00 (heure française).
C'est à ce moment précis que nous devrions enfin découvrir la nature tangible de ce projet qui intrigue tant la sphère vidéoludique et les amateurs de FPS tactiques.
Science-fiction et pirates de l'espace
Si Escape from Tarkov nous a habitués au réalisme crasseux et militaire, COR3 semble prendre une direction radicalement opposée
. Les premiers éléments de lore découverts par les internautes sur un précédent site interactif évoquent un univers de réalité alternative. On y parle d'une Terre ayant subi un événement catastrophique, de voyages interplanétaires et même de pirates de l'espace dérivant dans l'immensité du vide
.
Cependant, tout n'est pas pure science-fiction. Le site présentait des éléments familiers, comme des armures modernes et des ordinateurs au look rétro-futuriste, créant un pont étrange entre notre réalité et cet avenir lointain situé des centaines d'années dans le futur.
Nikita Buyanov fait cavalier seul ?
C'est le détail qui soulève le plus de questions. Pourquoi parlons-nous du projet de Nikita Buyanov et non de Battlestate Games ? Pour l'instant, aucun lien officiel n'a été établi entre le studio et COR3. Plus intrigant encore, la marque a été déposée au nom personnel de Nikita Buyanov, repérée par des internautes aux yeux de lynx.
S'il a toujours avoué avoir dédié sa vie au genre extraction shooter, il semble aujourd'hui explorer des horizons bien différents, seul aux commandes de sa communication, personne d'autre ne relayant les informations sur COR3. Reste à savoir si ce projet marquera une rupture avec le studio ou une simple parenthèse créative. Réponse dans quelques jours, et la révélation officielle. D'autres indices devraient être partagées sur le compte X
de l'intéressé.
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