Qu'est-ce que COR3.gg, le mystérieux projet teasé par le créateur de Tarkov ?

Nikita Buyanov, la tête pensante derrière Escape from Tarkov, vient de brouiller les pistes avec un teasing inattendu. Un site web cryptique, baptisé COR3.gg, plonge les joueurs dans un univers de science-fiction post-apocalyptique. Nouveau jeu ou simple expérience narrative ? Voici ce que l'on sait concrètement.
Les habitués d'Escape from Tarkov
ne s'attendaient probablement pas à un tel virage vers la science-fiction. Nikita Buyanov, le dirigeant du studio Battlestate Games, a récemment partagé une série de messages énigmatiques menant à un site web baptisé COR3.gg
. Loin des rues dévastées de Tarkov, cette nouvelle interface plonge les internautes dans une simulation informatique rétro-futuriste particulièrement dense, laissant la communauté entre excitation et incompréhension.
Une plongée dans l'année 2251
Une fois passé le puzzle de connexion initial, qui nécessite un code à usage unique par email, l'utilisateur découvre l'interface d'un système d'exploitation nommé « CORIE »
. L'ambiance visuelle rappelle immédiatement des titres comme Fallout ou encore dans une certaine mesure ARC Raiders
, mais avec une dimension interplanétaire marquée. Le contexte narratif situe l'action aux alentours de 2251, dans un système solaire où la Terre semble avoir été ravagée par un cataclysme radioactif inconnu
.
Le site ne se contente pas d'être une vitrine statique. Il propose de véritables interactions : vérification de messages, utilisation d'un navigateur virtuel restreint, et même une météo apocalyptique en temps réel. Le cœur de l'expérience repose sur des défis quotidiens demandant aux utilisateurs d'analyser des chaînes de fichiers corrompus pour y déceler des erreurs. C'est un véritable jeu de piste en réalité alternée qui se met en place
.
Le joueur incarne un détective privé fraîchement embauché par une certaine Aurana Strogova. L'objectif est de déterrer des fichiers liés à des expériences menées depuis 2170.
Teasing d'un nouveau jeu ou simple extension ?
L'exploration des menus révèle des détails concrets sur l'univers. Nous y trouvons des descriptions d'objets en vue subjective, comme un casque de minage ou le porte-plaques modulaire Darkhound Oppressor, décrit comme un équipement légendaire à travers le système solaire. Le lore évoque des ascenseurs spatiaux, des croiseurs de combat et des armes de dissuasion massive contre des pirates de l'espace.
Pour l'heure, la nature exacte de ce projet reste floue. S'agit-il d'un tout nouveau titre développé en parallèle de Tarkov ?
D'un mode expérimental ? Ou simplement d'un événement communautaire pour étoffer l'univers du studio ? Si Battlestate Games n'a rien officialisé, la richesse du contenu disponible sur COR3.gg suggère que Nikita Buyanov prépare quelque chose d'ambitieux qui dépasse le cadre du simple easter egg
.
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