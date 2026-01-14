Qu'est-ce que COR3.gg, le mystérieux projet teasé par le créateur de Tarkov ?

Escape from Tarkov est un FPS réaliste développé par Battlestate Games, en accès anticipé sur PC depuis 2017. Explorez, combattez et survivez dans la ville hostile de Tarkov avec une gestion poussée du personnage et des combats réalistes. Bénéficiez régulièrement de nouveaux contenus grâce aux mises à jour pour une expérience constamment renouvelée.