Le lancement de la 1.0 d'Escape From Tarkov 1.0 tourne au cauchemar

Après neuf ans d'attente, Escape From Tarkov a débarqué en version 1.0, et avec elle sa version Steam. Mais au lieu d'une célébration, les joueurs font face à un lancement chaotique, entre files d'attente interminables, bugs critiques et optimisation à la peine.
Après près d'une décennie de développement, Escape From Tarkov franchit le cap symbolique de sa version 1.0 et s'ouvre enfin au public Steam
. Le moment aurait dû marquer un tournant majeur pour Battlestate Games, mais la réalité du terrain est bien moins glorieuse. Depuis la mise en ligne du 15 novembre, les retours des joueurs se multiplient et dressent un tableau pour le moins préoccupant.
Un lancement plombé par les problèmes techniques
Moins de quarante-huit heures après son arrivée, le jeu affiche une évaluation « Plutôt négatives
» sur Steam, dominée par des retours signalant une optimisation défaillante, des performances instables et surtout des files d'attente absurdes lors du matchmaking
. Dans certains témoignages, les joueurs évoquent des sessions de 20 à 40 minutes d'attente pour entrer en raid, autant pour les PMC que pour les Scavs.
Les critiques les plus dures soulignent la persistance des problèmes historiques du jeu. Plusieurs retours pointent des bugs « qui disparaissent puis reviennent selon les patchs
» ou encore « des soucis serveur omniprésents
». L'un des avis les plus mis en avant le résume ainsi :
Hackers, problèmes de serveur, bugs qui apparaissent et disparaissent avec les correctifs, le jeu tient à peine debout. Ne vous y trompez pas, c'est un jeu vraiment impressionnant, avec une richesse et une profondeur de contenu sans pareilles. Il est également maudit.
- Joueur sur Steam.
D'autres commentaires vont encore plus loin. Certains joueurs affirment ne même pas avoir réussi à tester le jeu malgré de longues heures devant le launcher. « J'ai joué pendant 11 heures qui ont été enregistrées sur Steam. Mais je ne suis pas encore entré dans le jeu
» explique un autre joueur.
Des correctifs en cours, mais une situation encore fragile
Face à la montée des critiques, Battlestate Games a déployé un premier hotfix ce 17 novembre. Le directeur du studio, Nikita Buyanov, a confirmé sur Twitter travailler sur « davantage de correctifs et des ajustements serveurs
». Une réaction rapide qui pourrait soulager une petite partie de la communauté, à défaut de régler immédiatement tous les dysfonctionnements.
Pour autant, l'état actuel du jeu fait grincer des dents, surtout pour un projet qui mise sur un réalisme poussé et une immersion tactique marquée. Escape From Tarkov a construit sa notoriété sur une approche radicalement différente d'un ARC Raiders par exemple, attirant progressivement une scène fidèle dès la fin des années 2010. Le titre avait même dépassé 200 000 joueurs simultanés en 2020, à son apogée.
Une sortie 1.0 loin des attentes
Ce lancement mouvementé ternit un moment pourtant attendu depuis longtemps
. Malgré la frustration actuelle, la communauté garde l'espoir d'un redressement rapide. Les problèmes de version 1.0 restent peut-être un simple obstacle avant de stabiliser durablement l'expérience, mais la pression sur Battlestate Games est désormais forte.
Les prochains jours seront déterminants pour un jeu qui aurait pu célébrer un tournant historique, mais qui devra d'abord réparer les fondations avant de capitaliser sur sa popularité. Les mises à jour devraient, espérons-le, redresser la barre rapidement.
La version 1.0 de Tarkov est disponible sur PC, son arrivée sur consoles est quant à elle prévue, mais pas pour tout de suite
.
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