La nouvelle mécanique de visée de Tarkov fait parler

Battlestate Games a récemment dévoilé une refonte de la visée pour Escape from Tarkov, censée apporter plus de réalisme. Cependant, cette annonce a provoqué une vive réaction de la communauté et des créateurs de contenu, forçant le studio à clarifier ses intentions concernant l'avenir du jeu.
Battlestate Games, le studio a qui nous devons Escape from Tarkov
, a récemment partagé un aperçu de ses futurs changements concernant la visée. Nikita Buyanov, le directeur du studio, a publié une vidéo comparative d'un peu plus d'une minute sur les réseaux sociaux. L'objectif de cette refonte est d'intégrer une visée non linéaire prétendument plus réaliste
. Pourtant, cette initiative est loin de faire l'unanimité auprès des joueurs de longue date et des créateurs de contenu qui ont forgé la réputation du titre au fil des années.
Un réalisme qui ne convainc pas les vétérans
La volonté de proposer une expérience toujours plus authentique est au cœur de l'ADN d'Escape from Tarkov
. Dans son message initial, Nikita Buyanov a expliqué sa démarche en affirmant qu'il avait toujours voulu adopter cette approche pour la visée, jugeant le système actuel trop linéaire et irréaliste. Il a également précisé que cette nouveauté serait d'abord affinée et testée sur les serveurs de test anticipé.
Malgré cette promesse d'immersion accrue, les experts en armes à feu et les joueurs professionnels ont rapidement exprimé leur scepticisme. Le créateur de contenu Airwingmarine
a notamment souligné que cette nouvelle animation ne ressemblait en rien à ce qui se fait dans la réalité. Selon lui, les tireurs d'élite et les professionnels militaires ont des mouvements très proches de ce que le jeu proposait jusqu'à présent, du moins pour les viseurs holographiques et à point rouge. Il qualifie même le rendu de la nouvelle animation de particulièrement artificiel
.
De son côté, le célèbre streameur LVNDMARK
n'a pas mâché ses mots concernant cette mise à jour.
Le réalisme n'est pas synonyme de plaisir dans un jeu vidéo, et je ne pense même pas que ce soit réaliste. Vous devriez retirer une grande partie des mécaniques qui ont été ajoutées pour rendre ce jeu plus lourd au lieu d'en rajouter.
Dans les commentaires, certains joueurs ont même menacé de désinstaller le jeu, accusant les développeurs de chercher à rendre l'expérience la moins amusante possible.
La réponse de Nikita Buyanov face à la gronde
Face à cette vague de critiques, le directeur de Battlestate Games a rapidement pris la parole pour calmer le jeu. Quelques heures après la publication initiale, Nikita Buyanov a publié un nouveau message
pour rassurer la communauté.
J'ai compris et bien reçu tous les retours concernant les changements en cours sur la visée. Détendez-vous, il y aura une autre itération et cela passera d'abord par le serveur de test. Si vous n'aimez toujours pas, alors je redoublerai d'efforts et je l'ajouterai en jeu le plus vite possible. Je plaisante. Laissez simplement la chose être vue et testée d'abord avec les nouveaux ajustements pour l'équilibrer.
Il a également précisé que cette fonctionnalité était développée par lui-même et un seul autre membre de l'équipe
, espérant que les joueurs finiront par apprécier le gain d'immersion.
Battlestate Games est réputé pour son approche expérimentale du développement, et il n'est pas rare que des fonctionnalités dévoilées soient modifiées en profondeur ou abandonnées avant leur intégration finale. Reste à savoir si cette nouvelle mécanique de visée saura trouver sa place dans l'écosystème exigeant d'Escape from Tarkov. Le titre reste disponible sur PC, mais des versions consoles sont prévues
.
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