Une année historique s'annonce pour les joueurs d'Escape from Tarkov

Près de dix ans après ses débuts, Escape from Tarkov continue de dominer le marché des jeux de tir d'extraction. Alors qu'il va bientôt fêter le premier anniversaire de la fin d'accès anticipé, le studio Battlestate Games promet encore des bouleversements majeurs pour surprendre sa communauté.

Depuis près d'une décennie, Escape from Tarkov s'est imposé comme la référence absolue dans le domaine des jeux de tir d'extraction. Le titre de Battlestate Games a non seulement défini un genre entier, mais il a également su évoluer pour conserver sa position de leader incontesté. L'année dernière a marqué un tournant décisif avec le passage tant attendu à la version complète, symbolisant une transformation monumentale pour cette expérience réputée pour sa difficulté impitoyable.

Une dynamique qui ne faiblit pas

Les développeurs ont d'ores et déjà déployé une nouvelle carte, introduit de nouvelles façons d'aborder les affrontements et inauguré une mécanique de saisons inédite. Toutefois, si l'on en croit les récentes déclarations de la direction du studio, ces ajouts ne sont que les prémices d'un plan bien plus vaste.

Nikita Buyanov, le directeur de Battlestate Games et figure de proue du projet, a récemment pris la parole sur X (Twitter). Lors d'une session de questions-réponses très attendue par les joueurs, il a abordé en détail les retours de la communauté. Il est notamment revenu sur Kord Breach, la toute première saison multijoueur du titre, expliquant comment les mécaniques qui l'entourent vont s'affiner au fil des mois.















L'art de cultiver le mystère

Selon lui, l'avenir d'Escape from Tarkov est extrêmement prometteur. Le jeu, qui trône toujours au sommet de sa catégorie, ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Le dirigeant a tenu à rassurer les fans de la première heure tout en attisant leur curiosité.

C'est une très, très grande année pour Tarkov. Nous avons imaginé beaucoup de choses et nous travaillons sur de nombreux projets. Nous nous développons dans toutes les directions. Attendez-vous à de grands changements et à des choses vraiment intéressantes. Malgré le temps passé, nous savons toujours comment vous surprendre.

Si ces propos peuvent paraître évasifs, ils s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de communication du studio. La magie d'Escape from Tarkov a toujours reposé sur cette part de mystère et d'intrigue entourant son évolution. Les joueurs savent que l'équipe de développement préfère généralement dévoiler ses cartes lors de longs articles détaillés ou au cours des fameux épisodes de TarkovTV.

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Rappelons que les développeurs préparent activement l'arrivée de End of the Line, un tout nouvel environnement qui promet de repousser encore les limites de la tension. Avec une nouvelle saison en préparation et des mécaniques inédites, les joueurs auront bientôt de nouvelles occasions de faire l'expérience de la brutalité si caractéristique d'Escape from Tarkov. Pour ce qui est des DLC qui ont été annoncés, puis reportés, nous devrions les accueillir en 2027.

Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.