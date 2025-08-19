Escape From Tarkov tease sa sortie officielle après près de dix ans d'accès anticipé

Un nouveau code cadeau diffusé par Battlestate Games laisse penser que Escape From Tarkov approche enfin de sa version 1.0. Après presque une décennie en bêta, le FPS hardcore pourrait bientôt franchir le cap de la sortie définitive.
Disponible en accès anticipé depuis 2017, Escape From Tarkov est devenu un monument du shooter réaliste et a largement démocratisé le genre Extraction
, mais sans jamais quitter son statut de bêta. Désormais, un indice officiel semble confirmer que la fin de l'attente est proche
.
Un code cadeau au message clair
Les joueurs peuvent actuellement récupérer un pack d'objets en entrant le code RELEASECOMINGSOON
sur le site officiel du jeu. Un choix de formulation qui laisse peu de place au doute. La sortie complète de Tarkov serait donc imminente
. Parmi les récompenses offertes, on retrouve :
- Un casque Tactical Sport Headset
- Un bonnet polaire et des lunettes TGlasses
- Plusieurs kits médicaux (AFAK, Morphine, Propital, CMS, CALOK-B…)
- Des grenades (Zarya, RGD-5) et munitions 7.62
- Un gilet A18 Skanda et un fusil AKMN full kitté
Attention cependant, le code n'est utilisable que sur un compte PvP
et ne fonctionne pas sur un compte PvE. Dans tous les cas, vous ne perdez rien à l'entrer, pour récupérer ces belles récompenses. Rappelons que début juillet, le studio avait avancé que la date de sortie avait été arrêtée en interne et que la communication allait prochainement démarrer. La sortie pour la rentrée pourrait être une belle surprise pour les joueurs, qui attendent ce moment depuis très longtemps.
Un lancement attendu depuis 2017
Depuis son arrivée en accès anticipé, Escape From Tarkov a connu un développement aussi ambitieux que laborieux
, enchaînant les mises à jour de contenu et les correctifs. Malgré une base de fans fidèle et une popularité jamais démentie sur Twitch, le jeu n'a toujours pas atteint la version finale. Celle-ci arrivera très probablement avant la fin de l'année, comme l'espère Battlestate Games.
Une nouvelle ère pour Tarkov ?
L'arrivée en 1.0 marquerait une étape cruciale pour le titre, lui permettant de clore un cycle de développement de près de dix ans. Pour les fans, ce serait aussi l'occasion de voir si Battlestate parvient à stabiliser l'expérience et à offrir le jeu définitif que la communauté attend depuis si longtemps.
Ce lancement permettra aussi de voir EFT débarquer sur d'autres plateformes, et notamment Steam, pour potentiellement faire exploser son nombre de joueurs, qui a d'ailleurs récemment été dévoilé
.
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