Escape From Tarkov tease sa sortie officielle après près de dix ans d'accès anticipé

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 août 2025 à 14h57
Un nouveau code cadeau diffusé par Battlestate Games laisse penser que Escape From Tarkov approche enfin de sa version 1.0. Après presque une décennie en bêta, le FPS hardcore pourrait bientôt franchir le cap de la sortie définitive.
Escape From Tarkov tease sa sortie officielle après près de dix ans d'accès anticipé
Disponible en accès anticipé depuis 2017, Escape From Tarkov est devenu un monument du shooter réaliste et a largement démocratisé le genre Extraction, mais sans jamais quitter son statut de bêta. Désormais, un indice officiel semble confirmer que la fin de l'attente est proche.

Un code cadeau au message clair

eft1
Les joueurs peuvent actuellement récupérer un pack d'objets en entrant le code RELEASECOMINGSOON sur le site officiel du jeu. Un choix de formulation qui laisse peu de place au doute. La sortie complète de Tarkov serait donc imminente. Parmi les récompenses offertes, on retrouve :
  • Un casque Tactical Sport Headset
  • Un bonnet polaire et des lunettes TGlasses
  • Plusieurs kits médicaux (AFAK, Morphine, Propital, CMS, CALOK-B…)
  • Des grenades (Zarya, RGD-5) et munitions 7.62
  • Un gilet A18 Skanda et un fusil AKMN full kitté
Attention cependant, le code n'est utilisable que sur un compte PvP et ne fonctionne pas sur un compte PvE. Dans tous les cas, vous ne perdez rien à l'entrer, pour récupérer ces belles récompenses. Rappelons que début juillet, le studio avait avancé que la date de sortie avait été arrêtée en interne et que la communication allait prochainement démarrer. La sortie pour la rentrée pourrait être une belle surprise pour les joueurs, qui attendent ce moment depuis très longtemps.

Un lancement attendu depuis 2017

Depuis son arrivée en accès anticipé, Escape From Tarkov a connu un développement aussi ambitieux que laborieux, enchaînant les mises à jour de contenu et les correctifs. Malgré une base de fans fidèle et une popularité jamais démentie sur Twitch, le jeu n'a toujours pas atteint la version finale. Celle-ci arrivera très probablement avant la fin de l'année, comme l'espère Battlestate Games.

eft2

Une nouvelle ère pour Tarkov ?

L'arrivée en 1.0 marquerait une étape cruciale pour le titre, lui permettant de clore un cycle de développement de près de dix ans. Pour les fans, ce serait aussi l'occasion de voir si Battlestate parvient à stabiliser l'expérience et à offrir le jeu définitif que la communauté attend depuis si longtemps.

À lire également

Escape from Tarkov 1.0 : La date de sortie enfin décidée, une annonce imminente ?

Escape from Tarkov 1.0 : La date de sortie enfin décidée, une annonce imminente ?

Ce lancement permettra aussi de voir EFT débarquer sur d'autres plateformes, et notamment Steam, pour potentiellement faire exploser son nombre de joueurs, qui a d'ailleurs récemment été dévoilé.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Une année historique s'annonce pour les joueurs d'Escape from Tarkov
Escape from Tarkov 09 septembre 2026

Une année historique s'annonce pour les joueurs d'Escape from Tarkov

Près de dix ans après ses débuts, Escape from Tarkov continue de dominer le marché des jeux de tir d'extraction. Alors qu'il va bientôt fêter le premier anniversaire de la fin d'accès anticipé, le studio Battlestate Games promet encore des bouleversements majeurs pour surprendre sa communauté.
Escape From Tarkov Codes (Septembre 2026)
Escape from Tarkov 30 août 2026

Escape From Tarkov Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Escape From Tarkov, vous permettant de récupérer de nombreux bonus non négligeable.
Escape from Tarkov : Seulement 7 % des joueurs joue au mode PvP standard
Escape from Tarkov 24 août 2026

Escape from Tarkov : Seulement 7 % des joueurs joue au mode PvP standard

Alors que Battlestate Games a récemment introduit un modèle PvP saisonnier pour Escape from Tarkov, les derniers chiffres partagés par le studio révèlent une désertion massive du mode classique. Une situation qui redessine complètement les habitudes de la communauté du célèbre jeu de tir.

commentaire (0)