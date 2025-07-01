Escape from Tarkov 1.0 : La date de sortie enfin décidée, une annonce imminente ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 juillet 2025 à 14h49
La version 1.0 d'Escape from Tarkov approche enfin de sa sortie officielle. Battlestate Games a confirmé avoir fixé une date de lancement interne et prépare désormais une annonce publique très attendue par les fans du célèbre FPS hardcore.
Escape from Tarkov 1.0 : La date de sortie enfin décidée, une annonce imminente ?
Cela fait un long moment que la communauté attend la version de la 1.0 d'Escape from Tarkov, avec tous les changements qui viendront avec. Battlestate Games l'assure, elle arrivera cette année. Le studio aurait, d'ailleurs, déjà la date de sortie de cette mise à jour majeure, mais attend avant de la partager au public.

La date de sortie interne est arrêtée, l'annonce approche

eft2
Après une longue attente ponctuée de mises à jour régulières et de wipes périodiques, Battlestate Games a enfin déterminé la date de lancement officielle d'Escape from Tarkov 1.0. C'est Nikita Buyanov, directeur du studio, qui a confirmé cette information sur les réseaux sociaux en réponse à un joueur impatient.
La date de sortie d'Escape from Tarkov 1.0 a été décidée en interne. Nous préparons actuellement l'annonce officielle.
La date précise reste donc secrète pour le moment, mais son annonce officielle semble imminente.

Un calendrier chargé avant la sortie officielle

Selon la feuille de route 2025 précédemment dévoilée par Battlestate, deux mises à jour majeures précéderont le lancement officiel de la 1.0 d'EFT :
  • Juillet 2025 → un mystérieux « hardcore wipe », qui risque de redistribuer complètement les cartes.
  • Août 2025 → une dernière mise à jour pré-1.0 pour affiner l'équilibrage général et corriger divers problèmes techniques.
Cela indique que le lancement d'Escape from Tarkov 1.0 pourrait se situer autour du mois de septembre, bien que cette fenêtre reste à confirmer officiellement.

eft1

La sortie sur Steam prévue juste après le lancement officiel

Rappelons également que l'arrivée d'Escape from Tarkov sur Steam ne se fera pas avant la sortie de la version complète. Il faudra donc patienter au minimum jusqu'à octobre 2025 si le calendrier pressenti se confirme. Cette version Steam est particulièrement attendue, car elle facilitera l'accès à un plus large public.

Version 1.0 : quelles conséquences pour les joueurs d'EFT ?

L'arrivée de la version 1.0 marquera une étape majeure pour le FPS hardcore de Battlestate. Au-delà du reset des progressions, elle introduira de nouvelles mécaniques, un équilibrage global et une stabilisation attendue par une communauté exigeante. La sortie officielle sur Steam pourrait également amplifier le succès du titre, déjà largement reconnu par sa communauté dédiée.

Miniature vidéo

Toutefois, le jeu aura fort à faire avec un genre qui devient de plus en plus concurrentiel, et surtout la sortie, en octobre, d'ARC Raiders, qui avait séduit de nombreux joueurs lors de ses différents tests.

Il ne reste donc plus longtemps à patienter avant l'annonce officielle tant attendue par les fans. Les semaines à venir seront cruciales, et nous suivrons avec attention chaque annonce de Battlestate Games concernant Escape from Tarkov.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Escape from Tarkov : La saison Kord Breach provoque la colère des joueurs
Escape from Tarkov 01 juillet 2026

Escape from Tarkov : La saison Kord Breach provoque la colère des joueurs

Le créateur d'Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, vient de dévoiler les détails de Kord Breach, la toute première saison officielle du jeu. Entre modificateurs de gameplay inédits et exclusivité PvP, cette nouvelle approche divise déjà fortement la communauté des joueurs.
Escape From Tarkov Codes (Juillet 2026)
Escape from Tarkov 29 juin 2026

Escape From Tarkov Codes (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Escape From Tarkov, vous permettant de récupérer de nombreux bonus non négligeable.
Escape from Tarkov prépare une mise à jour massive pour juillet
Escape from Tarkov 19 juin 2026

Escape from Tarkov prépare une mise à jour massive pour juillet

Battlestate Games vient de dévoiler une feuille de route ambitieuse pour Escape from Tarkov. Entre un événement inédit en juillet et le déploiement de la mise à jour massive 1.1.0 marquant le début de la première saison, le célèbre jeu de tir tactique s'apprête à vivre une véritable révolution.

commentaire (0)