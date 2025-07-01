Escape from Tarkov 1.0 : La date de sortie enfin décidée, une annonce imminente ?

La version 1.0 d'Escape from Tarkov approche enfin de sa sortie officielle. Battlestate Games a confirmé avoir fixé une date de lancement interne et prépare désormais une annonce publique très attendue par les fans du célèbre FPS hardcore.

La date de sortie interne est arrêtée, l'annonce approche

La date de sortie d'Escape from Tarkov 1.0 a été décidée en interne. Nous préparons actuellement l'annonce officielle.

we got that date inhouse. now we are preparing the announce for public — Nikita Buyanov (@nikgeneburn) June 30, 2025

Un calendrier chargé avant la sortie officielle

Juillet 2025 → un mystérieux « hardcore wipe », qui risque de redistribuer complètement les cartes.

un mystérieux « hardcore wipe », qui risque de redistribuer complètement les cartes. Août 2025 → une dernière mise à jour pré-1.0 pour affiner l'équilibrage général et corriger divers problèmes techniques.

La sortie sur Steam prévue juste après le lancement officiel

Version 1.0 : quelles conséquences pour les joueurs d'EFT ?

Cela fait un long moment que la communauté attend, avec tous les changements qui viendront avec. Battlestate Games l'assure, elle arrivera cette année. Le studio aurait, d'ailleurs, déjà la date de sortie de cette mise à jour majeure, mais attend avant de la partager au public.Après une longue attente ponctuée de mises à jour régulières et de wipes périodiques,. C'est Nikita Buyanov, directeur du studio, qui a confirmé cette information sur les réseaux sociaux en réponse à un joueur impatient.La date précise reste donc secrète pour le moment, mais son annonce officielle semble imminente.Selon la feuille de route 2025 précédemment dévoilée par Battlestate, deux mises à jour majeures précéderont le lancement officiel de la 1.0 d'EFT :Cela indique que le lancement d'Escape from Tarkov 1.0 pourrait se situer autour du mois de septembre, bien que cette fenêtre reste à confirmer officiellement.Rappelons également que. Il faudra donc patienter au minimum jusqu'à octobre 2025 si le calendrier pressenti se confirme. Cette version Steam est particulièrement attendue, car elle facilitera l'accès à un plus large public.. Au-delà du reset des progressions, elle introduira de nouvelles mécaniques, un équilibrage global et une stabilisation attendue par une communauté exigeante. La sortie officielle sur Steam pourrait également amplifier le succès du titre, déjà largement reconnu par sa communauté dédiée.Toutefois, le jeu aura fort à faire avec un genre qui devient de plus en plus concurrentiel, et surtout la sortie, en octobre, d'ARC Raiders, qui avait séduit de nombreux joueurs lors de ses différents tests.Il ne reste donc plus longtemps à patienter avant. Les semaines à venir seront cruciales, et nous suivrons avec attention chaque annonce de Battlestate Games concernant