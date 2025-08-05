Escape from Tarkov : Battlestate révèle exceptionnellement son nombre de joueurs actifs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2025 à 16h36
Cette révélation, extrêmement rare, est survenue à la suite d'une discussion autour des temps d'attente pour entrer en partie, un sujet sensible au sein de la communauté.
Escape from Tarkov : Battlestate révèle exceptionnellement son nombre de joueurs actifs
S'il y a bien une donnée que Battlestate Games ne partage jamais officiellement, c'est le nombre exact de joueurs actifs sur Escape from Tarkov. Le jeu étant hébergé sur un launcher propriétaire, impossible jusqu'ici d'avoir accès à des chiffres fiables. Pourtant, contre toute attente, le directeur du studio, Nikita Buyanov, a récemment dévoilé cette précieuse information sur les réseaux sociaux.

Une communication exceptionnelle de Nikita Buyanov

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Face à une critique concernant les délais d'accès aux raids PvP, le dirigeant de Battlestate Games a publié un graphique montrant les temps d'attente récents. Selon lui, les données relevées n'affichaient aucune anomalie significative, confirmant ainsi que les temps d'attente restaient dans des limites jugées acceptables par le studio. Mais c'est en précisant le nombre exact de joueurs actifs en PvP que Buyanov a véritablement surpris tout le monde.
« Voici le graphique des temps d'attente en matchmaking (en secondes), aucune anomalie détectée. Actuellement, le nombre de joueurs simultanés en PvP est d'environ 45 000. » Il s'agit du premier chiffre de joueurs actifs communiqué par le studio, qui prouve qu'EFT est très apprécié.

Un chiffre à relativiser en prenant en compte le PvE

La précision de Nikita Buyanov portait spécifiquement sur le mode PvP, responsable des plus longues attentes en matchmaking. Or, Escape from Tarkov propose également un mode PvE, avec des temps de chargement nettement plus courts et donc une fréquentation également élevée, particulièrement en fin de cycle de wipe. Selon une déclaration précédente du même Nikita Buyanov, au fur et à mesure que l'on s'éloigne d'un wipe (réinitialisation du jeu), la répartition PvP/PvE tend vers un ratio proche de 50/50.

Sachant que le dernier wipe date du 9 juillet, on peut raisonnablement estimer qu'au moment de cette révélation, environ 15 à 20 000 joueurs supplémentaires étaient actifs en PvE.

Environ 65 000 joueurs simultanés estimés

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En combinant ces estimations, Escape from Tarkov aurait donc rassemblé environ 65 000 joueurs simultanés ce dimanche soir-là, à 22h. Même si cette estimation reste spéculative, elle constitue l'information la plus proche d'un chiffre officiel jamais communiquée par Battlestate Games. Ce chiffre peut sembler relativement modeste comparé à certains mastodontes du marché, mais il demeure très honorable pour un jeu indépendant et exigeant, avec une communauté solide et fidèle, qui plus est toujours en accès anticipé, et uniquement disponible via son propre launcher.

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Escape from Tarkov, toujours aussi populaire malgré sa discrétion

Avec cette rare indication, les joueurs disposent désormais d'une idée un peu plus claire du succès d'Escape from Tarkov. Malgré l'absence totale de statistiques publiques fiables, le jeu conserve visiblement une base solide de joueurs réguliers. Même si cette révélation demeure ponctuelle, elle suffit à confirmer que le titre continue d'attirer quotidiennement des dizaines de milliers de passionnés à travers le monde.

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