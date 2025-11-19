Escape From Tarkov : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 novembre 2025 à 15h48
Les serveurs de Escape From Tarkov peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
Escape From Tarkov : Suivre l'état des serveurs & maintenances
Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer Escape From Tarkov et rejoindre une partie, sur PC, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de Escape From Tarkov sont en maintenance (down) ou si le problème peut venir de vous.

Maintenance Escape From Tarkov, serveurs down ou en ligne ?

La plupart du temps, les serveurs de Escape From Tarkov seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Battlestate Games essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes. Si vous avez du mal à vous connecter au shooter d'extraction, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de Escape From Tarkov.

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Les serveurs Escape From Tarkov ne répondent pas

Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu ou celui qui partage les informations relatives aux mises à jour pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez vous rendre sur divers sites, comme le site dédié au statu d'EFT, qui résume les problèmes, ou même Downdetector qui recense en temps réel s'il y a d'autres utilisateurs qui ont des soucis de connexions. 

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Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.
  • Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Escape From Tarkov.
  • Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. 
  • Redémarrez le PC : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC.
  • Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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