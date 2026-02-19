Escape from Tarkov prépare une année 2026 explosive avec un nouveau boss et des graphismes boostés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 février 2026 à 12h14
Battlestate Games dévoile enfin sa feuille de route pour le premier semestre 2026 d'Escape from Tarkov. Après un lancement 1.0 en demi-teinte fin 2025, le studio russe mise gros sur des correctifs techniques majeurs, un événement d'envergure et l'arrivée d'un nouveau boss pour redresser la barre.
Escape from Tarkov prépare une année 2026 explosive avec un nouveau boss et des graphismes boostés
L'année 2026 s'annonce charnière pour Battlestate Games. Après avoir lancé la version 1.0 d'Escape from Tarkov en novembre 2025, le studio a dû faire face à une vague de critiques mitigées sur Steam, pointant du doigt des soucis techniques persistants. Pour calmer la grogne et fidéliser sa communauté, les développeurs viennent de partager sur X une feuille de route ambitieuse pour le premier semestre 2026, promettant de s'attaquer aux problèmes de fond tout en injectant du contenu frais.

Cap sur l'optimisation et le confort de jeu au premier trimestre

Le premier chantier, prévu pour le premier trimestre 2026, donc avant fin mars, se concentre essentiellement sur la technique et la qualité de vie. C'est une réponse directe aux retours des joueurs qui, malgré la sortie officielle, subissent encore un moteur parfois capricieux. L'ajout le plus notable est sans doute le support du NVIDIA DLSS 4.5, qui devrait offrir un gain de performance significatif et une meilleure fidélité graphique d'ici la fin mars.

Mais ce n'est pas tout. Le patch 1.0.4.0 apportera son lot de correctifs indispensables. Voici ce qu'il faut retenir pour ce début d'année :
  • Intégration du DLSS 4.5 pour booster les FPS.
  • Améliorations techniques sur les quêtes narratives et la distribution des récompenses.
  • Refonte des animations d'armes et des mouvements lors de la visée.
  • Ajout d'effets sonores réalistes pour les chargeurs tombés au sol.
  • Rééquilibrage général et refonte du système de reconnexion en raid.
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Un printemps explosif avec un nouveau boss et un événement mystère

Si le début d'année est technique, le second trimestre sera placé sous le signe de l'action avec le déploiement du patch 1.0.5.0. C'est ici que le studio espère reconquérir le cœur des fans de la première heure. La roadmap mentionne explicitement l'arrivée d'un tout nouveau boss, dont l'identité reste pour l'instant secrète. Ce personnage redoutable sera introduit via un événement en jeu d'une ampleur inédite.

Outre ce contenu narratif et compétitif, le studio s'attaque enfin à l'un des points noirs historiques du titre, les temps de chargement. Le deuxième trimestre promet une réduction drastique du temps d'attente pour entrer et sortir des matchs, ainsi qu'une mise à jour du système de « culling » pour alléger la charge processeur durant les raids. En bref, voici ce qu'il faut attendre lors de ce deuxième trimestre :
  • Un événement in-game majeur introduisant un nouveau boss.
  • Optimisation massive des temps de chargement et de sortie de match.
  • Amélioration de la fluidité de l'interface dans les menus.
  • Refonte de la végétation sur toutes les cartes pour un rendu plus réaliste.
  • Nouvelles options de personnalisation pour les PMC.
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Bien que les dates précises restent à définir, cette feuille de route montre que Battlestate Games n'a pas abandonné son bébé. De plus amples informations seront révélées prochainement, notamment pour avoir une date de sortie pour chacune de ces mises à jour. Escape from Tarkov est disponible sur PC, mais des versions consoles sont prévues.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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