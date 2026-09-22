Pourquoi le créateur d'Escape from Tarkov veut financer les jeux que personne ne veut

Le studio derrière Escape from Tarkov se lance dans l'édition avec une mission claire, celle de financer des projets jugés trop risqués par l'industrie. Nikita Buyanov, patron de Battlestate Games, souhaite soutenir des idées novatrices pour bousculer un marché qu'il estime aujourd'hui trop formaté.

L'industrie du jeu vidéo semble parfois figée dans des formules éprouvées, répétant inlassablement les mêmes mécaniques pour limiter les risques financiers. C'est exactement ce constat qui a poussé Battlestate Games, le studio à l'origine de l'exigeant FPS Escape from Tarkov, à ouvrir sa propre branche d'édition. Révélée lors du récent FPS Games Show organisé par BULKHEAD, cette nouvelle structure vise à donner une chance aux titres que les éditeurs traditionnels refusent de toucher.

L'innovation plutôt que le profit

Dans une récente interview accordée au média PCGamesN, Nikita Buyanov, le directeur du studio, a détaillé les motivations derrière cette initiative surprenante. Selon lui, le marché a cruellement besoin de s'éloigner des productions formatées qui se contentent de suivre des recettes préétablies. Cette démarche éditoriale ne serait donc pas motivée par l'appât du gain, mais par une réelle volonté de soutenir des développeurs en difficulté et de leur fournir les ressources nécessaires pour concrétiser des visions atypiques.















Le créateur d'Escape from Tarkov, qui a su imposer son titre comme la référence absolue du jeu de tir d'extraction, sait de quoi il parle lorsqu'il évoque la prise de risque. Il travaille d'ailleurs en parallèle avec un tout nouveau studio, Rant Games, sur la production de Fragmentary Order, un jeu de tir de science-fiction qui s'annonce tout aussi impitoyable.

Briser la monotonie de l'industrie

Lors de son échange, Nikita Buyanov a dressé un bilan sans concession de l'état actuel du marché vidéoludique. Il estime que la production actuelle manque cruellement de diversité et d'audace.

Je veux simplement voir et tester ces jeux, les jeux risqués. Ils peuvent tout changer. Ils peuvent avoir ce petit quelque chose de spécial capable de transformer l'industrie entière, c'est pour cela que c'est risqué. Cela peut paraître risqué, avoir l'air risqué, mais c'est tout simplement différent. C'est ce dont nous avons besoin en ce moment.

Pour le dirigeant, la surabondance de sorties masque en réalité une grande uniformité, avec des genres et des concepts qui se répètent à l'infini. Il reste persuadé que des idées audacieuses, même au stade de simple prototype, recèlent un potentiel immense. « Notre approche est la suivante : des idées vraiment risquées et intéressantes priment sur les profits potentiels », explique-t-il.

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L'héritage d'Escape from Tarkov

Cette philosophie s'inscrit dans la continuité directe de l'histoire de Battlestate Games. Escape from Tarkov a toujours été considéré comme un projet atypique, bénéficiant d'une réputation tenace de jeu de tir à la première personne parmi les plus difficiles et les plus exigeants jamais créés.

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Le titre n'a jamais cherché à prendre le joueur moyen par la main et a toujours cultivé une aura de jeu radicalement inhospitalier. Pourtant, malgré cette approche intransigeante, ou peut-être grâce à elle, le jeu a connu un succès retentissant au fil des années. En soutenant des projets tout aussi singuliers, le studio espère désormais faire émerger la prochaine révolution vidéoludique.