Escape from Tarkov continue sa lutte anti-triche, avec 9 000 bans en une journée

We constantly commence ban waves of cheaters. But yesterday there was a wave that I want to note - minus 9000 cheaters. 😈 — Nikita Buyanov (@nikgeneburn) April 8, 2022

Comme PUBG, Apex ou encore la licence Call of Duty,. Mais Battlestate Games ne compte pas se laisser faire, et laisser sa communauté face à ces utilisateurs, en améliorant sans cesse sa lutte anti-triche. Si peu d'informations à ce sujet ont été communiquées ces derniers mois, le studio a tout de même précisé que des vagues de cheaters étaient constamment bannies., ce qui prouve que ces utilisateurs sont assez nombreux sur le FPS, qui n'est encore disponible qu'en bêta. Espérons que les développeurs arrivent à les limiter dans le temps, empêchant certaines personnes de récidiver, ce qui est la chose la plus compliquée à faire.Côté actualité,. Aucune date de sortie n'a été communiquée, si ce n'est qu'elle doit arriver avec la version 0.13 du jeu, ce qui ne semble plus être très loin. Nous devrions en apprendre un peu plus à son sujet et sur son arrivée d'ici quelques semaines, normalement.