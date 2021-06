Escape from Tarkov nous montre un peu plus de Streets of Tarkov, sa nouvelle carte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

À l'occasion du Summer Game Fest nous avons pu découvrir, encore une fois,, qui se fait décidément attendre, quasiment un an jour pour jour après son annonce, en juin 2020. Cette fois-ci, nous sommes immergés à Concordia, un complexe résidentiel composé de deux bâtiments entre les rues de Razvedchikov et Kamchatskaya, selon la légende de la vidéo.Comme nous pouvons le voir,. Qui plus est, Battlestate Games vante la destructibilité de l'environnement, offrant alors une expérience plus immersive et réaliste. Il semblerait également que des véhicules blindés, occupés par plusieurs soldats, apparaissent à un moment de la partie, comme nous pouvons le voir dans la fin de la vidéo.Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée, mais la, qui est en développement depuis un an et demi, arrivera par l'intermédiaire du patch 0.13 d' EFT . Nous en saurons un peu plus dans les semaines à venir.